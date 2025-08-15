一條龍搬家+個人倉儲服務 信義居家助解決搬家過程困擾

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義居家嚴選有合法登記的專業一條龍搬家與倉儲空間整合服務，為消費者提供搬家與收納的解方。（圖:信義房屋提供）
搬家過程繁瑣又花時間，包含打包、清運、上架，每一步都要做大量的決策：像是物品要留還是要丟，新空間如何擺設，還可能遇到搬家時，新家正在裝潢，或者空間暫時不能搬入，得找額外儲物空間的問題。信義居家平台提供一條龍搬家與個人倉儲整合服務，整合合法搬家公司、專業整理師、到個人倉儲租賃，從物品打包、物品清運與倉儲空間，不但解決搬家過程遇到的種種問題，也是為居家收納找到更多的解方。

信義居家說明，搬家可以拆解成整理、打包、清運、收納四大流程，若希望省時省力，或更有系統性，可以尋求專業搬家服務團隊，打造一條龍的精緻搬家服務，從整理師到現場諮詢，整理打包、包材提供、搬家運送、到新家上架及收納品採購等等，從客戶的生活習慣量身打造，協助客戶建立簡潔清爽的新生活。

此外，信義居家也觀察到，有時新舊家的轉換過渡期，也會衍生收納問題，像是搬出舊家時，新家還在裝潢沒辦法搬入，物品需要短期的儲存空間，因此使用具安全有保障、又可保存大量物品的倉儲服務漸漸成為趨勢，這類倉儲服務皆採智慧化管理：打造防盜、通過消防安檢、投保高規格意外險等有保障的安全倉儲空間，更針對溫度、濕度把控，避免物品受日照直射而變質，提供消費者更多元、彈性的收納空間。

除了搬家的過渡期，日常生活中有暫時不會用到，但仍需保存的物品，像是換季用品、攝影或露營器材及大型家電等等，又或者是高紀念性、高重要性的收藏或文件物品，都可以存放在個人倉儲，讓重要物品保持在最佳狀態，倉儲空間與租賃期間亦可依需求彈性調整，提供生活更多元的選擇。

在居家空間走向小宅化、居住成本持續攀升的情況下，信義居家導入有合法登記，並經過嚴格篩選，具豐富經驗且高品質的專業一條龍搬家與倉儲空間整合服務，將打包、搬運、上架與收納整合，讓搬家成為一次空間與生活秩序的全新開始，也讓每個人能在有限的居家空間裡保有舒適與從容。

