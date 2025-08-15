快訊

星宇航空國際認證再下一城 通過 ISO 50001 能源管理系統認證

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空永續長表示，通過ISO 50001認證，不僅是對星宇航空能源管理的肯定，更是強化ESG策略中「環境面向」的實質行動 。星宇航空提供
星宇航空持續推動永續轉型與營運優化，正式通過ISO 50001能源管理系統的國際認證，展現企業在能源效率與碳管理上的專業能力與長期承諾。14日於台北總部辦公室舉行授證儀式，由新加坡商英國標準協會集團私人有限公司台灣分公司（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪頒發證書，並由星宇航空永續長呂佩玲代表受證。 

ISO 50001為國際標準化組織（ISO）制定之能源管理系統標準，協助企業透過能源審查、目標設定、績效追蹤與持續改善，系統化掌握能源使用狀況與潛在風險。星宇航空自導入以來，積極推動能源規劃與節能管理，有效降低營運碳足跡，同時提升能源使用效率，進一步落實對氣候行動與環境永續的企業責任。 

星宇航空永續長呂佩玲表示：「此次通過ISO 50001認證，不僅是對我們能源管理機制的肯定，更是強化ESG策略中『環境面向』的實質行動。我們將持續優化營運效率、減少能源浪費，並將節能減碳精神深植於企業文化之中，朝向高韌性、高透明的永續企業邁進。」 

星宇航空自創立以來，便重視前瞻性與高標準的治理架構，積極導入多項國際管理系統，落實制度化經營與跨部門合作。本次ISO 50001認證的順利通過，亦來自內部團隊跨專業協作與BSI驗證專家的全力協助。未來，星宇將持續推動綠色轉型，積極因應全球淨零與節能減碳趨勢，實踐企業對顧客、員工與地球的永續責任。

星宇將持續推動綠色轉型，積極因應全球淨零與節能減碳趨勢，實踐永續責任。星宇航空提供
星宇航空取得ISO 50001 國際能源管理系統認證（長官由左至右職銜：BSI英國標準協會 東北亞區董事總經理謝君豪；星宇航空 呂佩玲永續長；資誠永續 董事長李宜樺）。星宇提供
減碳 總經理 星宇航空

