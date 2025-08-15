岱宇國際整合電輔車業務 成立「益可達科技」拓展智慧綠能移動版圖

健身器材製大廠岱宇國際（1598）14日宣布，將整合集團旗下電輔車相關業務，包括電輔車事業部、子公司巨琛工業及全資子公司斯可達全球科技；重組後，斯可達全球科技將轉型為集團電輔車事業核心平台，並更名為「益可達科技」。

岱宇國際董事長林佑穎表示，益可達科技將由岱宇國際全資持有，專注於電輔車的研發、製造及全球推廣，充分發揮集團在產品設計、製造工藝、智慧控制系統與供應鏈管理上的優勢，打造高效且具市場吸引力的產品組合。

林佑穎說，電輔車市場正快速成長，此次整合將讓集團的技術與資源更加集中，品牌定位更鮮明，市場競爭力進一步提升，預期益可達科技將成為引領智慧綠能移動的新力量。

他強調，此次重組，同時將顯著提升集團內部營運效率，並為未來國際市場拓展與長期策略發展，奠定穩固基礎。

岱宇國際隨著營運架構調整效益顯現，上半年合併毛利率達37%，較去年同期增加4個百分點，但因認列整併歐洲子公司費用及匯兌損失，導致稅後虧損2.98億元，每股稅後虧損1.61元。

岱宇前七月合併營收36.16億元、年減2.8%，營收較去年同期小幅衰退，主要因為4月受到美國對等關稅影響，加上第2季適逢健身器材產業淡季，美國客戶端調整健身器材產品拉貨時程。

不過，考量逐漸進入健身器材產業旺季，目前美國客戶端庫存仍保持低水位，預估近期將會開始逐步加大拉貨力道，集團對於旺季展望抱持審慎樂觀態度。

展望下半年，岱宇持審慎樂觀態度，針對美國對等關稅議題，集團營收大多來自於自有品牌銷售，加上已與美國主要客戶達成協議，將旗下品牌依品項分別提高15%至20%的售價，因此整體影響較小，未來集團也將持續拓展非美市場銷售，強化全球布局。

另外，隨著集團一次性費用已於上半年認列完畢，而子公司整併後將有助於強化整體營運的穩健性，看好在傳統銷售旺季的帶領下，下半年營運有望大幅好轉。