皇將與韓國大永製藥科技簽訂全球總代理 攜手破風前行

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

皇將科技（4744）14日宣布，與韓國大永製藥科技簽訂全球總代理的合作備忘錄（MOU），未來皇將將負起為大永製藥科技行銷全球的業務。皇將表示，已開始籌備全球布局，預期將在既有的數粒線與軟膠囊成型機之外，開啟另一個成長動能。

皇將科技指出，大永製藥科技成立於1983年，42年來專注於針劑用的液體、粉體充填線，以及無菌眼藥水充填線的研發、製造。其產品包括超音波洗瓶機、層流隧道滅菌器、安瓿瓶灌裝機、小瓶液體填充機、粉末填充機、封蓋機及眼藥水灌裝機等。

大永製藥科技也是韓國首家引進歐洲先進製藥設備技術，搭配歐美製藥規範的設備廠商，不僅開啟韓國製藥設備的視野，40年來以提供當地藥廠客戶全系列針劑充填包裝解決方案著稱，在韓國製藥產業具有領導者的地位。

大永製藥科技過去深耕韓國國內市場，對於國際市場並沒有投注太多心力，皇將科技看中大永製藥科技的潛力，DAEYONG高速液體針劑生產線的產能每分鐘可達到400瓶，這種厚實的真功夫，足以大大滿足客戶的產能需求。

皇將強調，如果搭配皇將最有把握的國際行銷業務團隊，有信心在很短的時間內開花結果。

此外，根據Research Nester的研究報告指出，針劑市場包含無菌注射藥品和注射器等，未來呈現持續增長的態勢。無菌注射藥物市場規模在2024年已達6,362.1億美元，預計到2037年將超過1.21兆美元，年複合增長率超過5.1%，產業前景可期。

皇將科技指出，2023年完成韓國昌誠的併購案後，對於韓國的產業狀況，已能夠深入並且熟稔，透過這次的總代理合作案，有信心可以開出好成績，同時也對於在製藥包裝產業的縱向與橫向發展上寄予厚望。

而隨著併購昌誠的效益持續發酵，皇將科技上半年合併營收6.49億元、年增16.9%，稅後純益達0.34億元、年增逾55倍，每股稅後純益0.63元。累計前七月合併營收7.06億元、年增12.6%，創同期新高。

皇將

延伸閱讀

「黑白大廚」鄭智善認證！台啤18鮮揭18家「最鮮、最台」餐廳

3A 遊戲大作《阿瑞斯：命運的選擇者》將上市 目標月營收破億元

中職／河智媛來台首跳《疾風街道》 大巨蛋驚現「手機海」

【重磅快評】駐韓代表雖忙道歉 台灣已失韓日信賴

相關新聞

四大利多助攻沙鹿房市 「惠國麓境」智慧型輕豪宅成指標

台中海線重鎮沙鹿，正迎來歷史性的發展轉捩點。繼台積電（2330）中科二期動土、捷運藍線正式開工、市政路延伸加速推進，再加...

中國信託證券「造山者」電影包場 支持本土文化產業

為落實ESG永續理念並支持本土文化創意產業，中國信託證券舉辦電影包場活動，邀請公司董事、員工與客戶一起觀賞國片「造山者—...

萬海航運拓展新市場 開闢遠東─東地中海直航航線

為擴大遠洋市場布局並提供客戶更完善及便捷的運送服務，萬海航運（2615）將自2025年9月中旬起開闢遠東到東地中海直航航...

颱風吹毀老宅別急拆！ 專家揭農地有機會靠這招變建地

近期丹娜絲颱風侵襲中南部，掀翻不少老房屋屋頂，讓許多長者叫苦連天。專家提醒，若老宅屋頂沒有全毀，先別急著拆，因為這些建築...

萬海辦「臨春輪」命名啟航典禮 13,100 TEU船舶強化南美航線運力

萬海（2615）航運於14日上午在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20 臨春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。典禮...

儒鴻導入員工持股信託 合庫共築人才護城河

合庫銀行積極響應金管會信託業發展策略藍圖推動計畫，戮力推展員工福利信託，由專責行銷團隊第一線與企業面對面接洽交流，達到拓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。