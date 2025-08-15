皇將與韓國大永製藥科技簽訂全球總代理 攜手破風前行

皇將科技（4744）14日宣布，與韓國大永製藥科技簽訂全球總代理的合作備忘錄（MOU），未來皇將將負起為大永製藥科技行銷全球的業務。皇將表示，已開始籌備全球布局，預期將在既有的數粒線與軟膠囊成型機之外，開啟另一個成長動能。

皇將科技指出，大永製藥科技成立於1983年，42年來專注於針劑用的液體、粉體充填線，以及無菌眼藥水充填線的研發、製造。其產品包括超音波洗瓶機、層流隧道滅菌器、安瓿瓶灌裝機、小瓶液體填充機、粉末填充機、封蓋機及眼藥水灌裝機等。

大永製藥科技也是韓國首家引進歐洲先進製藥設備技術，搭配歐美製藥規範的設備廠商，不僅開啟韓國製藥設備的視野，40年來以提供當地藥廠客戶全系列針劑充填包裝解決方案著稱，在韓國製藥產業具有領導者的地位。

大永製藥科技過去深耕韓國國內市場，對於國際市場並沒有投注太多心力，皇將科技看中大永製藥科技的潛力，DAEYONG高速液體針劑生產線的產能每分鐘可達到400瓶，這種厚實的真功夫，足以大大滿足客戶的產能需求。

皇將強調，如果搭配皇將最有把握的國際行銷業務團隊，有信心在很短的時間內開花結果。

此外，根據Research Nester的研究報告指出，針劑市場包含無菌注射藥品和注射器等，未來呈現持續增長的態勢。無菌注射藥物市場規模在2024年已達6,362.1億美元，預計到2037年將超過1.21兆美元，年複合增長率超過5.1%，產業前景可期。

皇將科技指出，2023年完成韓國昌誠的併購案後，對於韓國的產業狀況，已能夠深入並且熟稔，透過這次的總代理合作案，有信心可以開出好成績，同時也對於在製藥包裝產業的縱向與橫向發展上寄予厚望。

而隨著併購昌誠的效益持續發酵，皇將科技上半年合併營收6.49億元、年增16.9%，稅後純益達0.34億元、年增逾55倍，每股稅後純益0.63元。累計前七月合併營收7.06億元、年增12.6%，創同期新高。