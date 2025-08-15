王文洋投資沛爾生醫 持股5%

細胞治療公司沛爾生醫（6949）昨（14）日公告，代取得人王文洋依證交法第43條之1第1項規定辦理公告，王文洋已取得沛爾生醫持股總額319.8萬股，占公司已發行股份總額5.44%，王文洋是自今年7月9日起至8月12日止，以王文洋自有資金2.88億元，經由集中市場買進方式增加沛爾119.8萬股。

沛爾生醫成立於2017年3月，實收資本額5.83億元，背後大股東包括緯創、宏碁等多家科技大廠，該公司創辦人林成龍曾任英國教授醫師，身兼英國倫敦帝國學院外科學講座教授、香港大學外科學與病理學榮譽教授。

沛爾生醫自成立以來，以發展嵌合抗原受體T（CAR-T）細胞癌症療法起家，首項產品PL001已目標2027年依據「再生醫療二法」申請藥證，力拚成為本土第一件上市之CAR-T產品。此外，該公司另有新型胜肽產品PP011，可治療類風濕性關節炎，預計明年第3季進入一期臨床試驗。

沛爾生醫目前也在竹北生醫園區打造PIC/S GMP廠房，面積1,000坪，未來規劃CAR-T年產能規劃300例，目前正在建置中，預計本季完成廠房驗證確效，第4季完成GMP藥廠認證查核CAR-T區，2026年第1季開始生產商業化CAR-T產品。

沛爾生醫自今年7月中旬起股價從158元左右開始起漲，近一個月來至8月13日達到414元新高價，市場傳聞該公司將有高價授權金，但公司並未正式發布消息。