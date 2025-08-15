台塑集團加薪2%拍板 平均薪資首度突破6萬元

台塑集團昨（14）日正式敲定今年員工調薪案，調幅為2%，以台塑（1301）企業基層員工每月平均薪資約5.92萬元估算，調整後每名員工月薪增加1,190元，首度衝破6萬元。調薪方案將回溯至7月1日生效。

據了解，台塑企業每年7月進行年度調薪，今年台塑企業工會照例提出加薪訴求，日前召開年度調薪會，四大公司工會代表北上，工會代表釋出善意，由總裁王文淵考量後定奪。經王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度2%，王文淵也感謝員工共體時艱。

台塑集團近四年調薪狀況 圖／經濟日報提供

台塑企業總管理處表示，當前全球政經局勢變化難料，石化產業仍處低檔調整，加上企業推動轉型仍需時間耕耘，在在牽動集團營運表現。

不過，基於貫徹企業穩經營及照顧員工立場，且當前物價也有升高趨勢，台塑企業以參考台灣物價通膨水準，協助員工吸收物價通膨壓力，決定調薪2%。以台塑企業基層員工每月平均薪資約5.92萬元估算，每名員工月薪調薪1,190 元。調薪幅度也將回溯至7月1日生效。

此外，台塑企業基於照顧員工，不僅每年啟動加薪機制，即使當前產業處境艱難、營運虧損陰霾未除，集團對年底年終獎金更提供三個月的保障承諾。

回顧往年，台塑企業2022年加薪幅度高達4.5%，調幅創38年來最大；2023年、2024年分別調2.5%及3%，去年平均每名員工調薪1,740元。

而今年石化業景氣空前逆風，加上關稅、匯率等挑戰，台塑四寶上半年罕見全面虧損，合計淨損約213.23億元，相較去年同期獲利156.83億元，由盈轉虧。