中保科 倡議AI防災新標準

中保科（9917）昨（14）日表示，面對生活環境越來越多鋰電產品，以及科技工廠使用電動設備，全民及科技廠防災觀念要翻轉，透過AI防災工具搭配新型「24小時連線防火毯」來助攻，消防專家也建議場所可配置具備24小時連線功能的AI消防監控預警防災系統，以確保在火災初期即時反應，避免重大損失。

近期發生的鋰電池工廠爆炸，財損金額高達百億元，對企業與產業鏈造成沉重打擊，48年來耕耘防災市場的中保科認為，善用新防災科技或許可以避免災害。

中保科分析，防災觀念要與時俱進，尤其高科技的場域。具備「第三方通報」的AI預警系統，能讓企業管理者第一時間掌控災情，只是目前全台僅台北市落實「第三方通報」的預警系統，且只針對八大行業進行規範，其他縣市則缺乏一致性標準。

多數縣市的地方自治法雖已涵蓋照護與安養機構，但對於八大行業與高危險場所的防災管理仍有漏洞，因此呼籲各縣市政府消防局應在升級地方自治法時，同步將八大行業及危險場所一併納入第三方通報管理，並優化預警系統運作模式，確保火警資訊能第一時間傳達到消防單位與管理方，減少通報延誤造成的風險。

吳鳳科技大學消防系系主任黃奕豪也分析，未來鋰電池的使用與應用只會更多，包含「表後儲能」系統、電動車、電動推高機、電動手工具等，除了廠方要有所警覺外，地方政府應協助鋰電池相關工廠進行應變的輔導與訓練，讓廠方即使碰到鋰電池火災，也能初步控制危害範圍，再尋求外部支援。

消防專家林金宏也表示，面對鋰電池火災發生初期、也就是還在冒煙、零星火焰，先將防火毯覆蓋電池或事故車輛，先隔絕火勢爭取黃金救援時間，若火勢已擴大，可將防火毯覆蓋周邊電池或車輛，防止火勢擴大，減少財損。

中保防災科技董事長謝昇紘表示，新型「24小時連線防火毯」可在火源初期迅速覆蓋並隔絕氧氣，阻止火勢擴散，同時透過物聯網連線至保全與消防系統，即時通報相關人員，加快救援速度。這類智慧化防災設備，若能與全時監控、預警系統同步運作，將大幅降低工廠火災的爆發率與損害程度。