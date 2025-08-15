聯聚台中新商辦 第4季亮相

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
聯聚建設第4季將推出總銷達220億元的頂級商辦「聯聚中衡大廈」。3D示意圖／取自聯聚官網
聯聚建設第4季將推出總銷達220億元的頂級商辦「聯聚中衡大廈」。3D示意圖／取自聯聚官網

儘管住宅市場趨於保守，但台中商辦交易卻逆勢上揚。台中豪宅一哥聯聚建設宣布，將於第4季推出第三棟商辦案「聯聚中衡大廈」，樓高37層，總銷預估達220億元，可望奪下下半年台中市場最高總銷案。

近幾年，無論是台商回流設立總部，還是高科技產業擴張，都將辦公空間視為品牌形象的延伸，對外是企業門面，對內是吸引人才的關鍵。

隨著形象需求升溫，台中七期新市政中心除了是豪宅聚落外，商辦更是各企業主爭相進駐的區域。

2025年第1季，住宅市場雖因政策影響趨於保守與觀望，台中商辦交易卻逆勢上揚，較去年同期提升5個百分點，其中逾70%集中在七期新市政中心，凸顯核心地段的吸引力與不可取代性。

聯聚建設延續30年深耕七期市場，攜手義大利國際建築團隊ACPV ARCHITECTS，預計第4季推出全新地標「聯聚中衡大廈」。

ACPV ARCHITECTS由建築大師Antonio Citterio與Patricia Viel共同創辦，大師代表作遍及全球，包括寶格麗酒店、米蘭文華東方酒店等，擅長整合建築、傢俱與室內設計。

「聯聚中衡大廈」設計靈感源自義大利經典建築比薩斜塔與米蘭維拉斯加塔，以量體堆疊雕塑感輪廓，結合密斯．凡德羅的雋永精神，形塑有別於傳統塔樓的細膩立面與高度識別性，為具國際視野的買家創造「獨特」、「稀有」的世界級辦公空間。

「聯聚中衡大廈」座落於市政北二路與朝富路口，樓高37層，74號快速道路與國道遠眺市中心首排，此案占地1,928坪，規劃60至130坪彈性格局，將成為七期天際線上的新座標。

聯聚建設創辦人江韋侖指出，七期新市政中心被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶，集結市政中心、國際級飯店、百貨商圈、歌劇院與市政公園等完整機能。

隨著台積電（2330）中科擴廠及供應鏈廠商進駐，七期商辦市場再度升溫，成為企業爭相布局的核心區域，除聚集多家國際會計師事務所，五大金控與私人銀行亦加速布局。

江韋侖強調，作為中台灣政經核心，七期的位置靠近南北交通樞紐，上下游供應鏈在此匯聚，將更加確立其作為國際企業總部與資產配置首選地段。

