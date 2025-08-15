成衣大廠訂單看到2026年 儒鴻營運有望吃補 振大環球出貨動能強勁
國內兩大成衣廠儒鴻（1476）及振大環球同步看好市場復甦訂單回溫。儒鴻總經理洪瑞廷昨（14）日表示，訂單能見度恢復至六個月，部分訂單已排至明年1、2月；振大環球也表示接單能見度達六個月，產能滿載至明年第1季，出貨動能持續強勁。
洪瑞廷在法說會上昨日表示，根據兩大訊息看好市場開始復甦；首先主要生產基地關稅拍板後，訂單能見度已由三個月恢復至六個月，部分訂單已排至明年1、2月，顯示關稅不確定性下降，對企業營運正面看待；第二是新訂單已陸續採用包含關稅與匯率在內的新成本結構，並與品牌端積極協商調整售價，以反映成本變化。
洪瑞廷表示，關稅確定後，品牌端將關稅視為額外成本，理想狀況是轉嫁給終端消費者，但現實上部分品牌希望與供應鏈找到可行的分攤方式，現階段分攤比例約為2%。有些品牌則開始利用重新定價方式來找到成本與價格之間的平衡。近期新訂單陸續採用新的成本結構，包含關稅與匯率，並與品牌端積極溝通調整售價。
洪瑞廷並提到，目前感恩節、耶誕節的訂單未見下修，比預期要好，部分訂單已排至明年1、2月，但後續仍須觀察美國市場在大型採購季節的實際銷售表現。整體而言，下半年營運雖充滿挑戰，但市場秩序可望逐步回穩，因此對明年營運持審慎樂觀態度。
振大環球指出，美國大型電商平台推動網紅聯名經濟、運動品牌併購，不受景氣影響皆預告明年開始訂單需求倍增，提前預約產能，公司為因應訂單持續湧入，加速產能擴充，目前印尼合作工廠已通過多家客戶驗廠並正式投產，預計今年9月起開始陸續貢獻營收，以因應客戶訂單增長需求，明年第1季印尼廠產能已滿載。
