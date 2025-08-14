四大利多助攻沙鹿房市 「惠國麓境」智慧型輕豪宅成指標

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
北勢商圈位處中科入口、生活機能完整，吸引建商與購屋族積極布局。圖／業者提供
台中海線重鎮沙鹿，正迎來歷史性的發展轉捩點。繼台積電（2330）中科二期動土、捷運藍線正式開工、市政路延伸加速推進，再加上人口突破10萬人大關，四大利多同步發酵，全面引爆沙鹿區域房市

其中具有地段、規劃與品質優勢的建案更是在房市逆境中脫穎而出，由惠國建設推出的「惠國麓境」，被視為此波成長浪潮下的智慧型輕豪宅代表。

沙鹿區緊鄰中科園區，隨著台積電中科二期園區擴廠計畫進行，不僅吸引上下游供應鏈陸續設點，也帶動大量工程師、科技家庭移居。在地業者指出，科技產業進駐為沙鹿注入穩定人口與高階置產需求，房市基本面明顯穩定，住宅產品更朝高品質、高綠覆、高智商發展。

區域交通利多也不斷釋出，除了被稱為中科特快車的「特五號」已全面通車外，台中市府推動市政路「黃金大道」延伸案，首段「工業區一路至安和路」已於今年5月通車，第二段預計於2026年完工，屆時將直接連接七期市政核心，形成中科、沙鹿與七期之間的快速聯動。

台中捷運藍線於6月正式開工，未來將橫貫沙鹿、西屯、西區、中區各地生活圈。其中，沙鹿段設有4站，為全線除了西屯段以外，最多站點的區域，預期完工後可望成為通勤族最依賴的交通主力。而緊鄰藍線預定站點的北勢商圈因位處中科入口、近弘光與靜宜雙大學，加上擁有完整生活機能，已成為建商與購屋族積極布局的新熱區。

根據內政部資料，沙鹿區戶籍登記正式突破10萬人門檻，成為海線首座「十萬人生活圈」。台中市民政局長吳世瑋也認為：「在交通、建設與產業發展的三大利多加持下，吸引建商推案造鎮，因此帶動海線地區人口增長，未來發展性持續看好。」

尤其，沙鹿區鄰近中部科學園區、精密科技園區，加上交通路網便捷，鄰近國道3號、西濱快速道路，還有台中港、台中國際機場、台鐵沙鹿站等陸、海、空交通工具，都替沙鹿帶來大量人口紅利。

在四大利多交織下，各路建商也都想在沙鹿區搶占一席之地。其中惠國建設推出的「惠國麓境」，基地位於鎮南路二段55巷，更直接搶搭區域紅利，打造沙鹿難得一見的純住宅智慧型輕豪宅，成為目前沙鹿區最耀眼的建案。

惠國建設指出，「惠國麓境」距離靜宜與弘光僅約5分鐘車程，位於三大商圈核心地段，社區規劃地上13層、地下2層，全戶為37至42坪大三房、零店面，全戶邊間設計，採光通風、空間坪效俱佳。

整體建案規劃請到永續臻築建築大師王森主，攜手景觀詩人許富居、燈光藝術學人賴文炎、耐震結構教父戴雲發共同操刀，構築地上13層、地下2層純住宅社區，未來將成為當地最具代表性的天際線建築，由裡到外都是硬核實力打造。

「惠國麓境」除具備70%綠覆率與自然共生，打造離塵不離城的概念外，更全面導入AI智慧型系統、人臉辨識門廳、無障礙設計與德國進口建材，並預留EMS電動車充電系統，展現高規格與永續理念的融合，成為中科科技人與雙薪家庭自住首選。

惠國建設強調，在沙鹿正式進入「科技＋捷運＋人口紅利」三軌共振的時代，「惠國麓境」不僅是沙鹿區域房市的重要指標，也被視為高智能、高綠覆、高規格三高並具的城市輕豪宅首選。

沙鹿正式進入「科技＋捷運＋人口紅利」三軌共振的時代。圖／業者提供
「惠國麓境」位於三大商圈核心地段，社區規劃地上13層、地下2層。3D示意圖。圖／業者提供
中科台積電等持續擴廠，為台中迎來發展轉捩點，沙鹿緊鄰中科園區最被看好。圖／業者提供
中科 房市 台積電

