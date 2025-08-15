總經理觀點／簡約奢華理念 吸引消費者

2025年7月，台灣消費者信心指數總算終止五個月連跌的態勢，回到 64.38％，但這樣的數據並不能說明消費者對未來就更有信心，因為在這個數據構成中，「對國內經濟景氣預期」與「家庭經濟狀況」兩項仍然是負成長。行政院主計處5月公布的超額儲蓄率雖從年初預測的17.04%降為 15.25%，但仍是歷史新高。類似數據也在美國、德國等經濟大國出現，消費降級已經成為普遍趨勢。

撇開冰冷的相關數據，回顧我們生活的周遭，破百元的便當已是常態，就連曾被視為「小確幸」的手搖飲料，也逐漸變得難以無負擔享用。CPC 透過大數據爬文工具，發現「物價壓力、通膨、上漲」等己是近半年各大論壇最熱門關鍵字。

在這樣的情境中，消費者會追求消費價效比（C／P值）的最大化，更是會盡可能的累積財務資本，為不確定的未來作準備。

AMAZON、中國智信智庫、台灣中信銀理財趨勢報告等，諸多調查也都得出「2025的消費者，將更偏向理性消費」的結論。

當下這樣的情境，是否似曾相識？2006年日本大前研一博士提出M型化社會時，就揭示了跟如今情境類似的消費趨勢，而如今有更多的中產階級，朝向M型低端的方向移動，即使是富人，也逐漸偏向理性消費。

近來，中國市場高端餐飲陷入了倒閉潮，對時尚奢侈品也開始追求價效比更高的「平替款」；台灣從2024 年開始，高檔餐飲也呈現逆成長。加上最近的川普關稅、戰爭風險、氣候遽烈變遷等議題墊高經營成本，企業未來可能陷入一個是L形成長曲線的低成長、低毛利時代，企業必須用盡全力，進行各種成本控制，才能獲得一點點成長。

那企業未來的發展機會在哪裡？應回歸「簡約奢華」消費趨勢，重新設計符合其價值期待的服務態樣或產品機能。

現代的消費者，不是M型化消費剛崛起時，那個單純追求低價的消費態樣，除了價格之外，他們同樣重視質感、體驗和永續等要素。

當消費者可支配金額有限時，就會從滿足基本需求為優先，根據社會學家馬斯洛需求層次理論，「生理和安全」這兩個層次的需求會優先被凸顯，反應在消費價值上，就是「可信賴」，能「對消費者提供安心、符合品質承諾並能以最低成本滿足其基本需求的商品或服務」。

市場上最近的消費爭議包括食安問題、消費詐騙、景區宰客、旅宿虛高房價等，這些現象的根本是「業者不能讓顧客信任」，所以當下的解方，應該站在消費者立場，重新思考什麼是「消費者最需要的，以及如何最省錢幫其滿足」，轉變以往「提升消費金額來促進企業營收成長」之思維，轉而提供最適化服務，重新建立與消費者的信任關係。

為了達到前述目的，業者應讓營運流程合理化、最佳化，才能以具競爭優勢的成本提供產品或服務，建議參考筆者提的「總合生產力提升」理念，利用精實生產杜絕各種浪費以降低成本；善用各種智慧工具來增加營運效能，整個價值鏈中的各個角色，都應思考「自身可再做哪些事情，來促成對最終使用者效益最大化」，在經濟低成長環境下，任何一個未能最佳化的角色，都可能成為被淘汰者。

簡約奢華理念的核心是對消費者的關懷，應重視其消費體驗後的感動，轉而對企業品牌的信賴與追隨。企業與消費者都處於高不確定情境中，建立信賴，創建共好關係，是永續經營不得不重視之道。