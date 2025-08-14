快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

中國信託證券「造山者」電影包場 支持本土文化產業

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中國信託證券8月13日舉辦ESG電影包場活動，邀請公司董事、員工與客戶一起觀賞國片「造山者—世紀的賭注」。圖／中國信託證券提供
中國信託證券8月13日舉辦ESG電影包場活動，邀請公司董事、員工與客戶一起觀賞國片「造山者—世紀的賭注」。圖／中國信託證券提供

為落實ESG永續理念並支持本土文化創意產業，中國信託證券舉辦電影包場活動，邀請公司董事、員工與客戶一起觀賞國片「造山者—世紀的賭注」。期望透過這場別具意義的活動，與客戶一同回顧台灣半導體產業從無到有的崛起，並以實際行動支持本土電影。

「造山者—世紀的賭注」以台灣半導體產業的發展為主軸，描繪產業先驅如何在國際競爭中開創局面。半導體為台灣經濟命脈之一，與股市波動、市場趨勢密切相關。中國信託證券選擇此片與員工和客戶分享，希望藉此擴大社會對產業脈動的關注與理解。

中國信託證券總經理林佳興表示，台灣的晶片產業掌握國際科技發展命脈，「造山者—世紀的賭注」讓更多年輕投資人能了解台灣半導體業一路走來的艱辛。中國信託證券籌辦此次包場活動，不僅是為了支持這部極具意義的電影，更是長期致力於ESG理念的實踐，藉此支持本土文化產業、支持本土電影。

中國信託證券長期關注ESG相關議題，從內部治理到外部行動，持續推動環境保護、社會參與及良好公司治理，今年榮獲台灣能源基金會（TCSA）等多項永續相關獎項肯定，未來也將持續秉持永續發展精神，致力於成為兼具專業力與社會影響力的金融企業。

電影 半導體 中國信託

延伸閱讀

中國信託證券「造山者」電影包場 支持本土文化產業

安聯投信攜好好證券上架「安聯四季系列組合基金」享申購一定免費優惠

華南永昌證券、投顧、期貨與刑事局簽署防詐MOU 守護投資安全

海報免費送「鬼滅之刃粉絲」快朝聖！美麗華摩天輪化身主題場景 還可以「免費搭」

相關新聞

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

颱風吹毀老宅別急拆！ 專家揭農地有機會靠這招變建地

近期丹娜絲颱風侵襲中南部，掀翻不少老房屋屋頂，讓許多長者叫苦連天。專家提醒，若老宅屋頂沒有全毀，先別急著拆，因為這些建築...

中鋼9月盤價熱冷軋底材每公噸漲600元 五個月來首見漲勢

中鋼（2002）14日開出9月盤價，熱冷軋大宗底材每公噸漲600元，是近5個月來首見漲勢。隨著鋼鐵產業逐步進到第4季傳統...

台南首辦「國際扣件工業展」 產業界籲政府務必穩定匯率

台南市政府經濟發展局、經濟日報首次舉辦「臺南國際扣件工業展」，今天起至17日在大台南會展中心展出，下午開幕典禮，希望吸引...

每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況

房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」...

川普促投資美國成趨勢 靠一系統輕鬆擴國設廠

在川普的政策之下，投資美國、赴美設廠成為趨勢，甚至成為部分企業的生存之道，然而擴海設廠存在著一定的難度得克服，像是如何做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。