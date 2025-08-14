萬海航運拓展新市場 開闢遠東─東地中海直航航線

為擴大遠洋市場布局並提供客戶更完善及便捷的運送服務，萬海航運（2615）將自2025年9月中旬起開闢遠東到東地中海直航航線（Far East Mediterranean Service I, FM1）。此航線將配置4,300 ~ 5,000 TEU船舶並提供服務，首航將加掛青島。

巡航一次共計63天，沿線的靠港順序為，上海（Shanghai） – 寧波（Ningbo） – 南沙（Nansha） – 蛇口（Shekou） – 巴生北港（Port Klang） – 吉達（Jeddah） – 亞喀巴（Aqaba） – 蘇科那（Sokhna） – 蘇伊士運河（Suez canal） – 亞歷山大（Alexandria） – 伊芝米特（Izmit） – 伊斯坦堡（Istanbul area） – 蘇伊士運河（Suez canal） – 蘇科那（Sokhna） – 吉達（Jeddah） – 巴生北港（Port Klang） – 蛇口（Shekou） – 上海（Shanghai）。

萬海表示，新增此一遠東至東地中海航線，搭配現行服務網絡，不僅強化萬海在東西線市場的布局，提供優質、迅速及更為綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。