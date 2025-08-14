快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

颱風吹毀老宅別急拆！ 專家揭農地有機會靠這招變建地

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台南市後壁區侯伯里七十七歲廖姓受災戶的老宅，先前遭丹娜絲颱風吹翻屋頂。記者劉學聖／攝影
台南市後壁區侯伯里七十七歲廖姓受災戶的老宅，先前遭丹娜絲颱風吹翻屋頂。記者劉學聖／攝影

近期丹娜絲颱風侵襲中南部，掀翻不少老房屋屋頂，讓許多長者叫苦連天。專家提醒，若老宅屋頂沒有全毀，先別急著拆，因為這些建築年代久遠的房子，可能是農地加計法定空地後，申請「更正編定」為建地的重要依據。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在解釋，各縣市非都市土地的編定公告時間不同，「更正編定」是針對管制實施前已存在的既有建物進行用途更正，例如台南市是在民國65年6月1日公告實施，如果某農地在這之前就有老式三合院或建物，就能主張更正編定，並在加計法定空地後將部分土地轉為建地，其餘維持農地。

另一種情況是依據民國62年12月24日內政部頒布的《實施都市計畫以外地區建築管理辦法》，若屬田地目且為1至8等，農地上的建物必須在頒布前就已存在，才有資格申請更正編定。

申請過程中，舉證十分重要，常見的佐證資料包括航照圖、房屋稅籍證明、戶籍資料、水電使用紀錄等，且建物必須為住宅用途，倉庫、畜舍等非住宅用途將不被核准。此外，現場會勘也很關鍵，若建物已拆除重建，就不符合舊有建物的條件。

鄭文在解釋，更正編定的重要原因在於建地與農地價格差異極大，依區域不同，價差可能達3至5倍甚至更高，例如新北市一處個案，老宅於民國54年落成並設籍，符合民國62年規定，依法更正後，原本60坪的合法房屋面積，加計法定空地可達100坪。

鄭文在提醒，許多老宅年久失修，颱風來襲時風險高，但國土計畫法已延期至最晚民國120年4月30日才上路，地主若農地上有類似老宅，應把握這段時間申辦，以免等到下次颱風摧毀屋頂，錯失土地價值提升的機會。

農地 老宅 建案 丹娜絲颱風

延伸閱讀

楊柳颱風農損 台東縣府與藍綠立委爭取免現勘與「全品項」補助

颱風過境弄丟健保卡、藥品泡水 例外就醫補救

楊柳颱風狂襲南投 仁愛、埔里蔬果、花卉及農業設施受災慘重

楊柳颱風恆春積淹水13年最嚴重 恆春工商灌進泥

相關新聞

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

颱風吹毀老宅別急拆！ 專家揭農地有機會靠這招變建地

近期丹娜絲颱風侵襲中南部，掀翻不少老房屋屋頂，讓許多長者叫苦連天。專家提醒，若老宅屋頂沒有全毀，先別急著拆，因為這些建築...

中鋼9月盤價熱冷軋底材每公噸漲600元 五個月來首見漲勢

中鋼（2002）14日開出9月盤價，熱冷軋大宗底材每公噸漲600元，是近5個月來首見漲勢。隨著鋼鐵產業逐步進到第4季傳統...

台南首辦「國際扣件工業展」 產業界籲政府務必穩定匯率

台南市政府經濟發展局、經濟日報首次舉辦「臺南國際扣件工業展」，今天起至17日在大台南會展中心展出，下午開幕典禮，希望吸引...

每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況

房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」...

川普促投資美國成趨勢 靠一系統輕鬆擴國設廠

在川普的政策之下，投資美國、赴美設廠成為趨勢，甚至成為部分企業的生存之道，然而擴海設廠存在著一定的難度得克服，像是如何做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。