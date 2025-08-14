颱風吹毀老宅別急拆！ 專家揭農地有機會靠這招變建地

近期丹娜絲颱風侵襲中南部，掀翻不少老房屋屋頂，讓許多長者叫苦連天。專家提醒，若老宅屋頂沒有全毀，先別急著拆，因為這些建築年代久遠的房子，可能是農地加計法定空地後，申請「更正編定」為建地的重要依據。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在解釋，各縣市非都市土地的編定公告時間不同，「更正編定」是針對管制實施前已存在的既有建物進行用途更正，例如台南市是在民國65年6月1日公告實施，如果某農地在這之前就有老式三合院或建物，就能主張更正編定，並在加計法定空地後將部分土地轉為建地，其餘維持農地。

另一種情況是依據民國62年12月24日內政部頒布的《實施都市計畫以外地區建築管理辦法》，若屬田地目且為1至8等，農地上的建物必須在頒布前就已存在，才有資格申請更正編定。

申請過程中，舉證十分重要，常見的佐證資料包括航照圖、房屋稅籍證明、戶籍資料、水電使用紀錄等，且建物必須為住宅用途，倉庫、畜舍等非住宅用途將不被核准。此外，現場會勘也很關鍵，若建物已拆除重建，就不符合舊有建物的條件。

鄭文在解釋，更正編定的重要原因在於建地與農地價格差異極大，依區域不同，價差可能達3至5倍甚至更高，例如新北市一處個案，老宅於民國54年落成並設籍，符合民國62年規定，依法更正後，原本60坪的合法房屋面積，加計法定空地可達100坪。

鄭文在提醒，許多老宅年久失修，颱風來襲時風險高，但國土計畫法已延期至最晚民國120年4月30日才上路，地主若農地上有類似老宅，應把握這段時間申辦，以免等到下次颱風摧毀屋頂，錯失土地價值提升的機會。