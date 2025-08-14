《2025 亞洲詐騙報告》：七成民眾曾遇詐 慎防投資、購物、冒名詐騙

信任科技服務商Gogolook（6902）旗下數位防詐App Whoscall，攜手全球防詐聯盟 GASA（Global Anti-Scam Alliance）與 ScamAdviser，連續四年發布《亞洲詐騙調查報告》。報告指出，台灣超過七成民眾曾遭遇詐騙，其中13%更曾因此蒙受金錢損失，投資詐騙是最常見的詐騙手法。

第三屆GASA亞洲防詐高峰會將於9月2日至3日在新加坡舉行，將匯聚來自Amazon、Google、Gogolook、Mastercard、Meta等科技與金融領域的跨國企業，研擬應對新型詐騙的策略與合作方案，推動區域防詐意識全面升級。

AI技術快速發展，詐騙手法持續演化，朝向高度自動化、客製化與規模化發展。根據台灣警政署統計，詐騙財損金額於2024年創新高、達502億元，詐騙風險已大幅升溫，成為國安等級的挑戰。

GASA、Whoscall與ScamAdviser攜手發布《2025 亞洲詐騙調查報告：台灣篇》。調查顯示，72%的台灣民眾過去一年曾遭遇詐騙情境，其中13%曾因此蒙受金錢損失。台灣民眾平均每兩天就可能遇上一起詐騙事件，更有近五成（45%）的民眾每月皆至少遇到一次，顯示提升防詐教育與警覺性刻不容緩。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，隨著詐騙手法日益複雜且橫跨多元管道，僅靠政府執法已難以應對，唯有結合企業的技術力量與全民防詐意識，才能構築多層次、系統性的防護網。

即便數位詐騙技術持續演進，傳統的電話詐騙仍是最常見的手法之一。根據調查，高達一半（50%）的台灣民眾表示過去一年曾接過詐騙來電，顯示詐騙集團依舊仰賴電話進行恐嚇、誘導，例如假冒銀行客服通知帳戶異常，或謊稱親友遭逢急難、要求立即匯款等手法，不僅擾人，更具高度欺騙性。

其他民眾最常遇到的詐騙手法依序為購物詐騙（60%）、冒名詐騙（60%）與愛情詐騙（56%）。多數民眾更表示曾遭遇不只一次，顯示詐騙集團擅長針對人性弱點設局，並透過不同情境出擊，讓民眾難以招架。

除了電話外，電子郵件（37%）、社群平台（34%） 與簡訊（34%）也是詐騙常見途徑，反映出詐騙早已滲透至日常溝通與資訊接收的每一個環節。從假冒快遞簡訊、假名人投資影片，到近期頻傳的Instagram 與 Facebook假冒廣告，無論是滑手機、點開信件通知，甚至網購結帳，日常生活幾乎無所倖免。通訊軟體（27%）、數位廣告（21%）、電商平台（14%）甚至實體包裹或郵件（13%）也都出現詐騙案例，手法多元且難以預防，凸顯全民防詐意識提升的迫切性。

本次報告亦首次關注詐騙對心理健康的影響。有超過一半（52%）受訪者表示在遇到詐騙後感受到心理壓力，其中40%認為詐騙經歷已對自身身心健康造成影響，發生如焦慮、失眠、情緒波動等狀況，這也顯示詐騙不僅是法律與金融問題，更已上升為公共心理健康議題。

儘管詐騙風險升高，但調查顯示僅有28%民眾會因為經歷詐騙而提高警覺性，代表多數人仍未建立足夠的防詐意識與行動。更令人關注的是，9% 的受害者甚至因詐騙事件產生額外支出，如律師費、心理諮商費用或重新申辦個資等行政成本。

GASA 將於今年9月2-3日於新加坡舉辦第三屆亞洲防詐高峰會，除了新加坡政府大力相挺，更聚集吸引跨國企業如Amazon、Google、Gogolook、Mastercard、Meta等共同主辦，活動將聚焦生成式AI與跨境詐騙趨勢，並探討公私部門如何透過數據共享與風險責任分擔，共同打造防詐新框架，迎戰愈趨猖獗的詐騙危機。

立即報名GASA第三屆亞洲防詐高峰會：https://www.gasa.org/event-details/global-anti-scam-summit-gass-asia-2025