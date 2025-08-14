快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

《2025 亞洲詐騙報告》：七成民眾曾遇詐 慎防投資、購物、冒名詐騙

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（6902）旗下數位防詐App Whoscall，攜手全球防詐聯盟 GASA（Global Anti-Scam Alliance）與 ScamAdviser，連續四年發布《亞洲詐騙調查報告》。報告指出，台灣超過七成民眾曾遭遇詐騙，其中13%更曾因此蒙受金錢損失，投資詐騙是最常見的詐騙手法。

第三屆GASA亞洲防詐高峰會將於9月2日至3日在新加坡舉行，將匯聚來自Amazon、Google、Gogolook、Mastercard、Meta等科技與金融領域的跨國企業，研擬應對新型詐騙的策略與合作方案，推動區域防詐意識全面升級。

AI技術快速發展，詐騙手法持續演化，朝向高度自動化、客製化與規模化發展。根據台灣警政署統計，詐騙財損金額於2024年創新高、達502億元，詐騙風險已大幅升溫，成為國安等級的挑戰。

GASA、Whoscall與ScamAdviser攜手發布《2025 亞洲詐騙調查報告：台灣篇》。調查顯示，72%的台灣民眾過去一年曾遭遇詐騙情境，其中13%曾因此蒙受金錢損失。台灣民眾平均每兩天就可能遇上一起詐騙事件，更有近五成（45%）的民眾每月皆至少遇到一次，顯示提升防詐教育與警覺性刻不容緩。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，隨著詐騙手法日益複雜且橫跨多元管道，僅靠政府執法已難以應對，唯有結合企業的技術力量與全民防詐意識，才能構築多層次、系統性的防護網。

即便數位詐騙技術持續演進，傳統的電話詐騙仍是最常見的手法之一。根據調查，高達一半（50%）的台灣民眾表示過去一年曾接過詐騙來電，顯示詐騙集團依舊仰賴電話進行恐嚇、誘導，例如假冒銀行客服通知帳戶異常，或謊稱親友遭逢急難、要求立即匯款等手法，不僅擾人，更具高度欺騙性。

其他民眾最常遇到的詐騙手法依序為購物詐騙（60%）、冒名詐騙（60%）與愛情詐騙（56%）。多數民眾更表示曾遭遇不只一次，顯示詐騙集團擅長針對人性弱點設局，並透過不同情境出擊，讓民眾難以招架。

除了電話外，電子郵件（37%）、社群平台（34%） 與簡訊（34%）也是詐騙常見途徑，反映出詐騙早已滲透至日常溝通與資訊接收的每一個環節。從假冒快遞簡訊、假名人投資影片，到近期頻傳的Instagram 與 Facebook假冒廣告，無論是滑手機、點開信件通知，甚至網購結帳，日常生活幾乎無所倖免。通訊軟體（27%）、數位廣告（21%）、電商平台（14%）甚至實體包裹或郵件（13%）也都出現詐騙案例，手法多元且難以預防，凸顯全民防詐意識提升的迫切性。

本次報告亦首次關注詐騙對心理健康的影響。有超過一半（52%）受訪者表示在遇到詐騙後感受到心理壓力，其中40%認為詐騙經歷已對自身身心健康造成影響，發生如焦慮、失眠、情緒波動等狀況，這也顯示詐騙不僅是法律與金融問題，更已上升為公共心理健康議題。

儘管詐騙風險升高，但調查顯示僅有28%民眾會因為經歷詐騙而提高警覺性，代表多數人仍未建立足夠的防詐意識與行動。更令人關注的是，9% 的受害者甚至因詐騙事件產生額外支出，如律師費、心理諮商費用或重新申辦個資等行政成本。

GASA 將於今年9月2-3日於新加坡舉辦第三屆亞洲防詐高峰會，除了新加坡政府大力相挺，更聚集吸引跨國企業如Amazon、Google、Gogolook、Mastercard、Meta等共同主辦，活動將聚焦生成式AI與跨境詐騙趨勢，並探討公私部門如何透過數據共享與風險責任分擔，共同打造防詐新框架，迎戰愈趨猖獗的詐騙危機。

立即報名GASA第三屆亞洲防詐高峰會：https://www.gasa.org/event-details/global-anti-scam-summit-gass-asia-2025

Gogolook 詐騙集團

延伸閱讀

華南永昌證券、投顧、期貨與刑事局簽署防詐MOU 守護投資安全

美國熱銷保單將登台？兩大退休理財新選項 防詐、保本還能刷醫療費

市場避險需求高　富豪資產存進新加坡「金銀堡壘」

中信銀守護資產 雙軌並進

相關新聞

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

颱風吹毀老宅別急拆！ 專家揭農地有機會靠這招變建地

近期丹娜絲颱風侵襲中南部，掀翻不少老房屋屋頂，讓許多長者叫苦連天。專家提醒，若老宅屋頂沒有全毀，先別急著拆，因為這些建築...

中鋼9月盤價熱冷軋底材每公噸漲600元 五個月來首見漲勢

中鋼（2002）14日開出9月盤價，熱冷軋大宗底材每公噸漲600元，是近5個月來首見漲勢。隨著鋼鐵產業逐步進到第4季傳統...

台南首辦「國際扣件工業展」 產業界籲政府務必穩定匯率

台南市政府經濟發展局、經濟日報首次舉辦「臺南國際扣件工業展」，今天起至17日在大台南會展中心展出，下午開幕典禮，希望吸引...

每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況

房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」...

川普促投資美國成趨勢 靠一系統輕鬆擴國設廠

在川普的政策之下，投資美國、赴美設廠成為趨勢，甚至成為部分企業的生存之道，然而擴海設廠存在著一定的難度得克服，像是如何做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。