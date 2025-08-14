快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

萬海辦「臨春輪」命名啟航典禮 13,100 TEU船舶強化南美航線運力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運於14日上午在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20臨春輪」特別邀請富邦集團董事長蔡明忠先生夫人－陳藹玲女士擔任「WAN HAI A20臨春輪」命名人。圖／萬海提供
萬海航運於14日上午在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20臨春輪」特別邀請富邦集團董事長蔡明忠先生夫人－陳藹玲女士擔任「WAN HAI A20臨春輪」命名人。圖／萬海提供

萬海（2615）航運於14日上午在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20 臨春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。典禮由萬海航運(日本)株式會社社長暨萬海航運(新加坡)有限公司董事陳致遠，與三星重工副董事長兼執行長崔成安共同主持，並特別邀請富邦集團董事長蔡明忠先生夫人－陳藹玲女士擔任「WAN HAI A20 臨春輪」命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福，在現場貴賓的見證之下，典禮圓滿完成。

「WAN HAI A20 臨春輪」是萬海航運自2021年起與南韓三星重工船廠簽訂13艘13,100TEU級系列船舶最後一艘，該船交付後，預計投入萬海航運亞洲－南美西岸航線營運。此系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機及多項環保節能設計，有效降低碳排放並提升燃油效率，特別是系列中的最後三艘－WAN HAI A18、WAN HAI A19及WAN HAI A20，皆在船艏加裝導風罩，可減少貨櫃船的前方風阻，進一步降低燃油消耗，體現萬海航運永續經營的企業理念。

此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

隨著13,100TEU系列船舶全面交付完畢，萬海航運進一步強化船隊運力及市場競爭力。展望未來，萬海航運預計於2026至2030年間陸續接收30艘新造船，有助於公司提升自有船隊績效，拓展航線經營布局，並持續提供客戶多元且優質的運送服務。

本次新船命名典禮結合公益捐贈共同進行，萬海航運捐贈南韓兒童福利機構「聖勞育兒院」所需物資，期盼以實際行動回饋當地社會，落實「因為萬海，世界很近」的企業理念。

萬海 三星 董事長

延伸閱讀

金與正聲稱未拆除邊境擴音器　南韓：故意釋出假消息

中國兩大船企本周完成合併 法媒：「海軍巨獸」誕生

南韓釋和平善意要拆擴音器　金與正斥「一廂情願」

颱風楊柳來襲 海保署監控6艘擱淺船舶保護環境

相關新聞

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

颱風吹毀老宅別急拆！ 專家揭農地有機會靠這招變建地

近期丹娜絲颱風侵襲中南部，掀翻不少老房屋屋頂，讓許多長者叫苦連天。專家提醒，若老宅屋頂沒有全毀，先別急著拆，因為這些建築...

中鋼9月盤價熱冷軋底材每公噸漲600元 五個月來首見漲勢

中鋼（2002）14日開出9月盤價，熱冷軋大宗底材每公噸漲600元，是近5個月來首見漲勢。隨著鋼鐵產業逐步進到第4季傳統...

台南首辦「國際扣件工業展」 產業界籲政府務必穩定匯率

台南市政府經濟發展局、經濟日報首次舉辦「臺南國際扣件工業展」，今天起至17日在大台南會展中心展出，下午開幕典禮，希望吸引...

每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況

房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」...

川普促投資美國成趨勢 靠一系統輕鬆擴國設廠

在川普的政策之下，投資美國、赴美設廠成為趨勢，甚至成為部分企業的生存之道，然而擴海設廠存在著一定的難度得克服，像是如何做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。