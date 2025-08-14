儒鴻導入員工持股信託 合庫任信託受託銀行

合庫銀行響應金管會信託業發展策略藍圖推動計畫，推展員工福利信託，由專責行銷團隊第一線與企業面對面接洽交流，達到拓展本項業務實質效益，本次獲得上市紡織龍頭企業儒鴻企業股份有限公司（1476）的青睞，擔任其員工持股信託受託銀行。

儒鴻自1977年創立，並於2001年股票上市，長期扎根台灣並積極拓展國際市場，致力成為紡織成衣製造業的重要夥伴。公司專注於彈性針織布料及機能性服飾領域，累積近50年的技術經驗，提供從研發到製造的一站式解決方案。總部設於台灣，負責業務接單、產品開發及技術整合，並於台灣、越南、印尼及柬埔寨設有生產據點，展現靈活且有效的國際供應鏈管理能力，形成堅實的競爭優勢。

儒鴻公司始終視員工為最寶貴的資產，建立完善的薪酬與福利體系，提供全方位照護，包括托嬰中心、員工宿舍、餐飲服務及多元社團活動，致力營造工作與生活平衡的職場環境。本次推出的「持股信託」方案，提供參與員工優渥的提撥比率，鼓勵以小額方式累積持股，不僅協助員工達成長期儲蓄與財富管理，也體現公司與員工共榮共好的永續經營理念。

合庫銀行自2019年開辦員工福利信託業務，憑藉其長期深耕信託業務優勢，強化整體行銷力度，更挹注資源全新打造專屬「信託服務網」，提供企業員工多元服務管道，打造更為便捷的操作介面。在具體效益上，連續三年榮獲金管會信託2.0評鑑「員工福利信託獎」的殊榮，合庫銀行將持續藉由專業行銷團隊提供全方位信託服務，落實普惠金融的目標。