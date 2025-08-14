我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
黃金博物館鎮館之寶220.3公斤大金磚，目前市值約2,378萬美元（約新台幣7.1億元）。聯合報系資料照
全球央行體系中，誰是最大金磚的擁有者？答案是「台灣央行」。

央行14日表示，位於金瓜石黃金博物館現正展示一塊重達220公斤的金磚，正是由央行於2004年出借台北縣政府（現新北市政府），並委託中央造幣廠鎔鑄完成，曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚。據悉，當時由時任台北縣縣長蘇貞昌帶隊和央行前總裁彭淮南洽談本案；經多次研商並簽訂出借契約及法院公證後，金磚正式亮相。

這塊重達220公斤的金磚目前市值約2,378萬美元（約新台幣7.1億元），目前在金瓜石黃金博物館展示，外層以強化防彈玻璃覆蓋保護，兩側特設小孔，讓參觀民眾能觸摸金磚表面，象徵沾財運、添喜氣，成為博物館的人氣展品之一。

至於非央行體系的最大金磚的擁有者，根據金氏世界紀錄（Guinness World Records）資料，目前全球最大的金磚由阿拉伯聯合大公國造幣廠（Emirates Minting Factory）持有，重量達300.12公斤（約661英鎊10盎司），價值高達3,561.4萬美元。一般標準交割金磚重量為400盎司，該金磚等同24塊標準金磚的總重，於2024年底在杜拜貴金屬大會閉幕式上首次亮相。

在此之前，紀錄保持者為日本三菱材料公司於2005年打造、展示於靜岡縣土肥金山的250公斤金磚。隨著金價飆升，該金磚價值已較20年前上漲約十倍，管理成本與保險費用同步增加，加上安全顧慮，於2025年7月31日停止公開展示，改以外觀相同的複製品取代，以降低風險。

央行 金瓜石 黃金博物館 金氏世界紀錄

