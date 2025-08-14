中鋼9月盤價熱冷軋底材每公噸漲600元 五個月來首見漲勢
中鋼（2002）14日開出9月盤價，熱冷軋大宗底材每公噸漲600元，是近5個月來首見漲勢。隨著鋼鐵產業逐步進到第4季傳統旺季，中鋼產銷營運有望「月來月好」，燁輝（2023）、裕鐵、新光鋼（2031）等同步朝正向開展。
中鋼指出，全球總體經濟數據陸續上修，美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期聯準會今年底前再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦。
國際貨幣基金IMF將今年全球經濟成長率預估由2.8%上修至3%，明年同步由3%上修至3.1%。受惠於終端市場拉貨潮及民間投資遠優於預期，主計總處公布台灣第2季經濟成長率高達7.96%，全年經濟成長率有望優於原預估的3.1%。
鋼鐵市場方面，煤鐵原物料行情走揚，鐵礦砂價格突破每公噸100美元，煉焦煤價格則上升至每公噸180美元以上。美國熱軋流通行情持穩在每公噸950美元，歐洲鋼廠看好暑休過後需求增溫，熱軋報價調漲每公噸20歐元(約22美元)。
中國大陸推動「反內卷」政策並落實環保限產，加上社會庫存處於低位，帶動流通行情上漲，龍頭寶鋼9月平板類產品以每公噸上漲200~300人民幣(約28~42美元)開出，越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調漲11美元，國際鋼價有望進入上升通道。
中鋼指出，全球鋼鐵行情穩步向上，但是下游加工出口產業仍面臨關稅及匯率壓力，經營環境仍有諸多挑戰，為順應國際鋼市行情並兼顧客戶接單競爭力，中鋼針對9月盤價適度調漲，對下游不同產業給予多元支持方案，盼與業者共體時艱，度過難關。
