台南首辦「國際扣件工業展」 產業界籲政府務必穩定匯率

台南市政府經濟發展局、經濟日報首次舉辦「臺南國際扣件工業展」，今天起至17日在大台南會展中心展出，下午開幕典禮，希望吸引國際買家。業界面對美國關稅打壓、都希望能想辦法壓低關稅、尤其訂單以美元計價，匯率更務必穩定、不能再次暴升，否則後果不堪設想。

台灣機械工業同業公會副理事長魏坤池表示，中南部眾多的機械業，在美國宣布對等關稅以後，訂單已經少了近四成。員工50人以下的小廠會很辛苦。

他說，現在業者除了期待政府兌現擴大內需承諾，最希望的是政府能夠擴大融資獎勵、展延償債一到兩年，尤其對美元匯率調整也是關鍵，並比照日韓爭取美台FTA（自由貿易協定）、降低疊加關稅衝擊。

台灣手工具理事長賴亮孜表示，手工具、扣件緊密關係，手工具產業生產的一大部分是「鎖緊」工具。「我們也不是傳統產業，而是很厲害的基礎產業」，他說，就算是台積電的精密設備、大小飛機組件，沒有工具鎖緊、也沒辦法產出。面對關稅、匯率雙重壓力，既然外在沒辦法改變，只有提升自己的實力才能生存。對於政府他只期待匯率能夠穩定，不要有大波動，業者才有辦法接單出貨生存。

台灣螺絲貿易協會理事長蔣國清表示，希望展覽吸引國際買家，會繼續辦下去，也希望邀大學院校學生參觀，了解產業現況。

他說，現在年輕人都以為到電子公司工作，可以整天吹冷氣，其實電子業的冷氣是機械組吹。很多人都對所謂傳統產業有刻板印象，其實現在大都轉型成為精密工業，他們的產品賣給賓士、品質不會比賣給蘋果的差。員工工作環境很好，絕非30年前的狀況，當年勞力密集的傳統產業，現已甚至比10年前已經大不同，但是從政府到民間都還有那種刻板印象，這部分針的需要改變。