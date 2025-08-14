聽新聞
每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況
房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」。
代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，7月燈號持續衰退的黃藍燈，分數是38.2分，為今年的第5顆黃藍燈，乃新冠疫情後的最窘狀態，六大構成項目呈現「一升、一平、四降」，新成屋戶數上升，預售屋推案量、成交組數、來客組數、待售建案數分數下滑，議價率持平。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，正式進入下半年，家庭出遊的暑假階段、颱風帶來的不穩定氣候、民俗月，和新的關稅政策都將登場，利空接力讓建商保守以對，印證在7月的預售物件推案量比前月下修達百億元，落至600多億元，指標案為台北市中正區千呼萬喚始出來的豐基建設案，有百億元量體規模，其他案量較大的為總銷50多億元案，共計三案分別為坐落桃園市內壢火車站生活圈、台北市北士科重劃區，與新北市土城區頂埔地帶的聚泰、華固、花王建設案，餘案則都在40億元以下。
新成屋戶數雖較上月增加，也僅微增30多戶，整體是200多戶，難正面看待，在價格高又得立即與銀行打交道的不利因素下，若非興建完工得按計畫公開，實無發揮空間。
不過最慘的是需求面，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數再降，來客組數為12.5組、成交組數是0.7組，都是堪比疫情階段的慘況。
