快訊

每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新建案買盤消失，每周成交組數不到一組。圖為示意圖。圖／本報資料照片
房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，7月燈號持續衰退的黃藍燈，分數是38.2分，為今年的第5顆黃藍燈，乃新冠疫情後的最窘狀態，六大構成項目呈現「一升、一平、四降」，新成屋戶數上升，預售屋推案量、成交組數、來客組數、待售建案數分數下滑，議價率持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，正式進入下半年，家庭出遊的暑假階段、颱風帶來的不穩定氣候、民俗月，和新的關稅政策都將登場，利空接力讓建商保守以對，印證在7月的預售物件推案量比前月下修達百億元，落至600多億元，指標案為台北市中正區千呼萬喚始出來的豐基建設案，有百億元量體規模，其他案量較大的為總銷50多億元案，共計三案分別為坐落桃園市內壢火車站生活圈、台北市北士科重劃區，與新北市土城區頂埔地帶的聚泰、華固、花王建設案，餘案則都在40億元以下。

新成屋戶數雖較上月增加，也僅微增30多戶，整體是200多戶，難正面看待，在價格高又得立即與銀行打交道的不利因素下，若非興建完工得按計畫公開，實無發揮空間。

不過最慘的是需求面，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數再降，來客組數為12.5組、成交組數是0.7組，都是堪比疫情階段的慘況。

疫情 建案 預售屋

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況

房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」...

川普促投資美國成趨勢 靠一系統輕鬆擴國設廠

在川普的政策之下，投資美國、赴美設廠成為趨勢，甚至成為部分企業的生存之道，然而擴海設廠存在著一定的難度得克服，像是如何做...

上半年家戶購屋比 六都每百戶中僅有1.4戶買房 追平2016年低點

房市買氣重回十年前。住商機構彙整六都2025年上半年家戶購屋比。資料顯示，以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋...

經營難度增、新北17家觀光工廠退場 經發局：想回歸會協助輔導

不少親子客、旅遊團會到觀光工廠遊賞，但近年遇疫情、缺工等考驗，觀光工廠經營難度增。新北審計處指出，新北36家觀光工廠及產...

揮汗成全民時尚 品牌建商公設進化讓運動成為最潮日常

隨著健康意識高漲與運動習慣普及，住宅社區公設的規劃也跟著時代和社會風氣持續進化。近期，中台灣品牌建商不約而同，紛紛加碼在...

