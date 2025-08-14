川普促投資美國成趨勢 靠一系統輕鬆擴國設廠

在川普的政策之下，投資美國、赴美設廠成為趨勢，甚至成為部分企業的生存之道，然而擴海設廠存在著一定的難度得克服，像是如何做到完善的營建管理就是一大問題。對此，星宴國際開發執行長江家瑀表示，第六代智慧建築V-BIM系統（Virtual Building Information Modeling）正是最佳解方。

江家瑀表示，第六代智慧建築V-BIM系統結合「建築資訊模型」（BIM）與「數位孿生」（Digital Twin）技術，打造新一代智慧建築管理平台，系統可整合設計、施工、營運等全生命周期資料，建立與實體建築完全對應的三維數位模型，並即時連接感測器、物聯網設備與能耗監測系統，達成虛實同步的動態管理。

江家瑀表示，在建築數位孿生應用中，V-BIM能即時反映建築內部的空間狀態、設備運轉與環境參數，並結合大數據分析與人工智慧進行能效優化、預防性維護與營運策略模擬，此技術可支援建築能效評估（如BERS）、智慧化節能控制、室內環境品質監測，以及災害應變與安全管理。

江家瑀表示，透過V-BIM系統，管理者可在虛擬環境中精準掌握建築全貌，預先測試改造方案，降低營運成本與能源消耗，並確保建築物達成低碳、智慧、永續的發展目標。

江家瑀指出，V-BIM系統可在設計階段即完成2D、3D全清圖與除錯，降低施工錯誤與返工成本，而工程進度與物料管理則透過即時數據追蹤，確保跨國工程協作高效運作。此外，結合AIoT遠距監控、多點協同與生產數據即時回傳，實現關鍵生產數據留台安全存儲，保障企業營運核心資產。

VMS影像管理與智慧辨識技術是第六代V-BIM的一大亮點。江家瑀表示，系統內建高效影像管理平台，可整合建築工地、製造廠房與公共空間的即時監控影像，並運用AI影像辨識技術自動檢測危險行為、設備異常及人員進出狀態，實現零死角的安全管理。同時，VMS可與BIM模型同步疊合，將影像位置、時間與模型資訊精準對應，讓管理者在虛擬場景中直接回放現場影像與事件紀錄，大幅提升事件追溯效率與風險防控能力。

成功案例方面，江家瑀指出，台中市採用V-BIM系統打造的智慧社會住宅專案已順利完工，不僅在設計與施工過程中大幅降低錯誤率，更縮短了工期，成為智慧建築落地應用的典範。

國際市場上，江家瑀表示，V-BIM亦獲得美國亞利桑那州州政府的支持，將在當地推動跨國設廠智慧解決方案，協助製造業因應關稅政策與地緣風險，穩定產能布局。

第六代V-BIM系統關鍵技術包括VMS影像管理與傳統BIM嚴謹科學整合、AI智慧清圖除錯、遠距協作與電子簽核串接，以及生產與建築數據上鏈的元素管理。此技術架構不僅提高建築與製造過程的精準度與安全性，更制定了兼顧工程效率與品質的跨產業標準，成為建築營造及製造業的新型標竿。

作為跨國營造與智慧製造的橋樑，V-BIM不僅提供高度整合的建築數位孿生技術，更將營造解決方案與智能製造無縫結合，協助企業在全球多地同步推進專案，在關稅與地緣挑戰下依然保持競爭優勢。