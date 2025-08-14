快訊

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

上半年家戶購屋比 六都每百戶中僅有1.4戶買房 追平2016年低點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
上半年家戶購屋比創低，每百戶僅1.4戶購屋。圖為示意圖。圖／本報資料照片
上半年家戶購屋比創低，每百戶僅1.4戶購屋。圖為示意圖。圖／本報資料照片

房市買氣重回十年前。住商機構彙整六都2025年上半年家戶購屋比。資料顯示，以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋比僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，追平2016年低點。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此波政府打房之外，又有限貸風波延續，令自住與置產買盤皆冷靜不少。

資料顯示，2024年上半年時，六都家戶購屋比高達2.1%，平10年來最高紀錄；不過，時隔一年家戶購屋比跌至1.4%，賴志昶分析，去年上半年適逢新青安效應發酵，全台房市一片榮景，惟也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，令家戶購屋比跌回2016年時水準，換言之，此波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

觀察六都，台北市上半年家戶購屋比達1.1%，為六都最低，與去年同期相比下滑0.3個百分點；新北市為1.3%，較去年減少0.7個百分點；桃園市家戶購屋比雖仍為六都最高，但較去年仍下降0.6個百分點來到2.0%，平10年最低紀錄；台中市為1.7%，較去年減少0.7個百分點；台南市家戶購屋比僅1.3%，較去年同期下降0.7個百分點；高雄市也較去年減少0.8個百分點，下跌幅度為六都最高，同時上半年家戶購屋比達1.3%，也是平10年來最低。

買氣 房地合一稅

延伸閱讀

房地合一申報 別踩四地雷

8月22日深夜11時鬼門開...購屋裝修搬家有民俗訣竅不可不知

科技菁英齊聚「台灣新矽谷」，美國WELL認證健康宅驚豔土城！

單親媽購屋樓下告漏水得花64萬修繕 大嘆前屋主說沒漏水

相關新聞

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況

房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」...

川普促投資美國成趨勢 靠一系統輕鬆擴國設廠

在川普的政策之下，投資美國、赴美設廠成為趨勢，甚至成為部分企業的生存之道，然而擴海設廠存在著一定的難度得克服，像是如何做...

上半年家戶購屋比 六都每百戶中僅有1.4戶買房 追平2016年低點

房市買氣重回十年前。住商機構彙整六都2025年上半年家戶購屋比。資料顯示，以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋...

經營難度增、新北17家觀光工廠退場 經發局：想回歸會協助輔導

不少親子客、旅遊團會到觀光工廠遊賞，但近年遇疫情、缺工等考驗，觀光工廠經營難度增。新北審計處指出，新北36家觀光工廠及產...

揮汗成全民時尚 品牌建商公設進化讓運動成為最潮日常

隨著健康意識高漲與運動習慣普及，住宅社區公設的規劃也跟著時代和社會風氣持續進化。近期，中台灣品牌建商不約而同，紛紛加碼在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。