上半年家戶購屋比 六都每百戶中僅有1.4戶買房 追平2016年低點

房市買氣重回十年前。住商機構彙整六都2025年上半年家戶購屋比。資料顯示，以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋比僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，追平2016年低點。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此波政府打房之外，又有限貸風波延續，令自住與置產買盤皆冷靜不少。

資料顯示，2024年上半年時，六都家戶購屋比高達2.1%，平10年來最高紀錄；不過，時隔一年家戶購屋比跌至1.4%，賴志昶分析，去年上半年適逢新青安效應發酵，全台房市一片榮景，惟也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，令家戶購屋比跌回2016年時水準，換言之，此波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

觀察六都，台北市上半年家戶購屋比達1.1%，為六都最低，與去年同期相比下滑0.3個百分點；新北市為1.3%，較去年減少0.7個百分點；桃園市家戶購屋比雖仍為六都最高，但較去年仍下降0.6個百分點來到2.0%，平10年最低紀錄；台中市為1.7%，較去年減少0.7個百分點；台南市家戶購屋比僅1.3%，較去年同期下降0.7個百分點；高雄市也較去年減少0.8個百分點，下跌幅度為六都最高，同時上半年家戶購屋比達1.3%，也是平10年來最低。