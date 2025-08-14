經營難度增、新北17家觀光工廠退場 經發局：想回歸會協助輔導

不少親子客、旅遊團會到觀光工廠遊賞，但近年遇疫情、缺工等考驗，觀光工廠經營難度增。新北審計處指出，新北36家觀光工廠及產業文化館，近年退場有17家，平均經營觀光服務時間約為7年，影響投入輔導資源的效益，經發局表示，未來如業者有意回歸產業觀光行列，也將協助輔導轉型及品牌行銷。

為協助觀光工廠吸引人潮，經發局2022年至2024年委託廠商辦理觀光工廠及產業文化館行銷推廣委託專業服務案，各該年度契約總價分別為235萬餘元、277萬餘元、280萬元。

審計處指出，輔導轉型成功的觀光工廠及產業文化館陸續退場。不再申請續期評鑑者共17家，平均經營觀光服務時間約為7年，影響投入輔導資源效益，有待研謀具體策進作為。

審計處表示，經發局整合觀光工廠及產業文化館共同行銷宣傳，惟部分行銷活動的場館參與率未達8成，或配合活動場館及消費者，對部分行銷活動滿意度未達8成以上，有待了解其癥結原因。

經發局回應，推動「產業觀光輔導計畫」，透過主題企畫、場域動線規畫及空間展示設計等經營輔導措施，協助傳統產業轉型為兼具觀光特色的產業據點。以今年4月輔導並通過評鑑的東森自然美觀光工廠為例，該廠為新北首座以美容產業為主題的觀光工廠，讓民眾能近距離了解保養品製程與天然原料應用，並親手體驗製作簡易個人保養品的樂趣。

經發局表示，為提升觀光工廠品牌知名度，每年均辦理觀光工廠輕旅行等系列行銷活動。近年來輔導傳統產業觀光化之推動著實不易，除了政府提供輔導資源外，亦有賴企業決策者經營轉型決心。