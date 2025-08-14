台塑今敲定調薪2％ 員工平均薪資突破6萬元
台塑集團14日正式敲定員工調薪2%，以台塑企業基層員工每月平均薪資約新台幣59,190元估算，調整後每名員工月薪增加1,190元，首度突破6萬元。調薪方案將回溯至7月1日生效。
據了解，台塑每年7月進行年度調薪。台塑集團日前舉行調薪協商會議，工會爭取調薪3%，最後經台塑集團總裁王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，今日拍板定案。
台塑企業總管理處指出，雖然集團去年虧損，但考量到國內通膨指數達1. 92％，為協助員工吸收物價通膨的壓力，因此決議調薪2%。
回顧往年，台塑企業2022年加薪幅度高達4.5%，調幅創38年來最大；2023年、2024年分別調2.5%及3%，去年平均每名員工調薪1,740元。
而今年石化業景氣空前逆風，加上關稅、匯率等挑戰，台塑四寶上半年罕見全面虧損，合計淨損約213.23億元，相較去年同期獲利156.83億元，由盈轉虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言