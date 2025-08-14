立穩營造榮獲2025國家卓越建設獎住宅類金質獎

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2025國家卓越建築獎舉辦頒獎典禮。業者提供
台灣建築界年度盛事「2025國家卓越建設獎」揭曉。立穩營造今年以「泉宇大隱」與「雋業U雋」兩個住宅建案，榮獲最佳施工品質類-住宅類金質獎殊榮，充分展現立穩長年堅持高標準與精工細作的成果，並再次獲得業界與市場的肯定。

今年適逢該獎項創立20週年，也象徵台灣建築與城市發展的重要里程碑。

「國家卓越建設獎(FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards)」由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，是台灣建設界的最高榮譽，透過嚴謹的評審作業，在眾多優秀作品中脫穎而出者，還可獲推薦參加有「建築業奧斯卡」之稱的「全球卓越建設獎(FIABCI World Prix d’Excellence Awards)」，讓台灣建築水準與國際接軌。

立穩營建自1999年創立以來，秉持「一步一腳印」的踏實精神與上一代累積的智慧經驗，形成「選營造＝挑品質」的核心理念。

董事長陳舜智強調，營造不只是蓋房子，而是為生活創造價值，因此公司在工程策略上採取「量少質精」，確保每一件作品細膩扎實，並率先導入數字化數位管理，從進度、成本到品質全程掌控，落實「如期如質」的專業承諾。

近年來，立穩營建的足跡遍及全台，於高端住宅、商辦、廠辦等領域皆有亮眼成績，更積極佈局大型公共工程，特別是在社會住宅與醫院建設方面展現企圖心。公司已累積超過百件優質專案經驗，取得ISO9001國際品質認證，多次榮獲國際建築金質獎肯定。

在人才培育上，立穩每年投入大量資源，舉辦逾百場內部教育訓練，涵蓋工務管理、品質控管、BIM與PLM等數位系統應用，讓團隊持續精進與自我進化，確保公司在大型化、多元化發展的同時，依舊保持專業水準與市場領先地位。

展望未來，陳舜智說，立穩營建將持續優化技術，結合精湛工法、嚴謹品質控管與數位化營運管理，深耕住宅、社會宅、醫院及公共建設市場，攜手客戶與社會創造更多價值。

「泉宇大隱」以細膩工藝刻劃新古典建築永恆之美。業者提供
「雋業U雋」獨特的弧形宜居陽台充份展現營造實力。業者提供
