預售市場慘到堪比疫情！住展：建商咬牙苦撐價格、零成交成常態

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／住展雜誌
住展雜誌發布7月北台灣新建案市場調查，來客量、成交量都大幅下滑，堪比疫情時期的慘況，多數銷售時間拉長以年計算，甚至不少個案零成交，7月燈號持續衰退的黃藍燈，分數是38.2分，為今年的第5顆黃藍燈，為新冠疫情後的最差狀態。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，7月進入暑假，家庭出遊、颱風、民俗月等接連利空，都讓建商保守以對，加上關稅政策疑雲不利資金冒險投資，冰凍三尺的房市買盤雪上加霜，需求消極。

7月預售推案量僅600多億元，較上月減少百億元，指標案為台北市中正區豐基建設案，有百億元量體規模，其他案量較大的為總銷50多億元案，共計三案分別為坐落桃園市內壢火車站生活圈、台北市北士科重劃區，與新北市土城區頂埔地帶的聚泰、華固、花王建設案，餘案則都在40億元以下。

新成屋戶數雖較上月增加，也僅微增30多戶，整體是200多戶，難正面看待，在價格高又得立即與銀行打交道的不利因素下，若非興建完工得按計畫公開，實無發揮空間。

需求面上，指標建案每週平均來客組數、成交組數再降，來客組數為12.5組、成交組數是0.7組，都是堪比疫情階段的慘況，僅以地段穩健的大型建商的指標案，或是新開案的甜蜜期會有單周數十組、成交不掛蛋的績效，其他單周個位數的賞屋量與零成交已屬常態，買盤信心萬念俱灰。

7月待售建案來到1375案，比6月增40多案，其中以新北市、桃園市最顯去化不易，量增較多，目前多數建案銷售時間拉長以年計算，此外，不少個案不得不推，因此讓數據更雪上加霜。

開價與成交價仍在一成空間內，陳炳辰分析，台北市因為房價過高，容易因如大安區鍍金門牌高價案，與像萬華、文山、內湖地區平價產品產生價格落差，進而創造議價率，否則其他縣市的建商價碼保持一定水位，不到黃河心不死，或也在於擔憂貿然降價的骨牌效應，不降不賣咬牙苦撐。

陳炳辰分析，即將迎來928檔期，不少建商抱持延都延了心態，乾脆延推到明年再說，928檔期恐也難寄望過高，包括新北市林口區與桃園市龜山區、中壢區，和新竹地區的東區、竹北市都傳指標大案不一定在928檔期亮相，可預見全年推案量隨之看衰，前程晦暗難明。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
建商 建案 疫情

