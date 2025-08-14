揮汗成全民時尚 品牌建商公設進化讓運動成為最潮日常

隨著健康意識高漲與運動習慣普及，住宅社區公設的規劃也跟著時代和社會風氣持續進化。近期，中台灣品牌建商不約而同，紛紛加碼在運動休閒設施極盡巧思，透過多元主題場域呼應全民運動風潮，不僅提升社區價值，也盡力符合住戶對高端住宅的期待。

根據教育部體育署最新統計，國人參與運動人口比例已達82.9%，規律運動人口比例更自民國103年以來首度突破35.3%，但仍有37.9%的民眾認為，住家附近的運動場所不足，顯示住戶對住宅社區內的運動空間仍有極高需求。

位於14期商業娛樂中心的洲際段，舜元建設新案「舜元悟野」為區域首宗千坪獨棟超高層住宅大樓，主打「三球野奢宅」概念。社區內引進有「健身器材界勞斯萊斯」之稱的義大利Technogym頂級健身器材，能夠自由地在三維立體空間進行多達500多種不同的鍛鍊。

此外，綜合訓練室配備完善，適用空中瑜珈、沙袋、壺鈴等塑型運動。逾350坪室內外動能場域，包含半場籃球場兼用迷你足球場、標準羽球場，及獨棟的清水模會館，一樓設有美式運動Bar及室內高爾夫球模擬區，鎖定追求運動社交的高資產族群，被視為品牌邁入新階段的重要作品。

舜元建設經理林龍文表示，現在自住型買方不只看地段與價格，對社區整體規劃的要求也有所不同，期待更高，特別是對運動休閒設施有很多想法，也會影響購屋時的意願。

舜元在「舜元悟野」的規劃裡，觀察到外部運動資源有限，許多家庭運動必須額外花時間外出，因此決定一次把籃球、羽球與高爾夫完整納入社區，提供專業級的空間與設備。「這不是單純增加公設項目，而是要回應居住者真正的生活習慣。」

同樣位於14期的陸府建設「織森」，公設不但有結合50多種台灣原生蕨類打造「蕨類遊樂園」，並規劃沉降階梯式高爾夫果嶺區，住戶可於此體驗野餐、露營甚至練習高爾夫；其他設施還包括按摩芳療室及練團室，滿足住戶在健康娛樂生活的需求，該案在成屋後價格站上8字頭，備受客戶肯定。

聯聚建設子品牌理仁建設第三案「理仁泰舍」則規劃戶外玻璃屋，將健身房與品茗室融於其中，並鄰接戶外籃球場，讓住戶享有動靜皆宜的生活。

除此之外，更有建商將運動文化延伸至社區以外。雙橡園開發攜手中部知名健身品牌「優漾複合運動會館」，陸續舉辦「4117中央公園馬拉松」、「1920市政核心超慢跑」、「1518市政核心超慢跑」等大型戶外運動盛事，邀請住戶及市民共襄盛舉。

而國聚建設則於水湳中央公園特區推出「Cozy Runner Club慵懶跑者聚樂部」路跑活動，也獲得不錯的迴響。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，過去消費者看房子，往往比較著重地段、單價和坪數，如今自住買方對於建案的整體規劃也跟著生活型態轉變有所調整。