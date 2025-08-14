搶進新商場、街邊店 4大餐飲集團加速展店

餐飲內需看旺，4大餐飲集團今年加快展店腳步，搶進黃金商圈街邊店與新興商場，雄獅集團旗下餐飲事業拚3年內營收翻倍，乾杯續擴火鍋品牌布局，瓦城將插旗美國，豆府集團估今年達百店目標。

以燒肉起家的乾杯集團近期持續擴大火鍋品牌布局，旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」持續擴展版圖，新據點落腳台北中山區雙城街，今天正式開幕。

乾杯說明，黑毛屋自成立以來，店型多集中在百貨與購物中心，至今已展店15間店，隨百貨商場的店面逐步飽和，品牌啟動街邊店策略。

雄獅集團今天宣布，旗下餐飲事業「欣食旅」續擴大版圖，品牌gonnaEXPRESS在今年7月25日插旗信義區DREAM PLAZA商場，為欣食旅旗下的第11間分店，搶攻信義商圈辦公與健身客群商機。

欣食旅目前擁咖啡廳品牌「光一」，與自創品牌gonna，設有6家涵蓋街邊獨立店與商場的gonnaEAT、瞄準美食街與辦公商圈的2家gonnaEXPRESS，及具空間設計的1家gonna+。

欣食旅表示，旗下品牌皆穩健發展，2025年營收目標5億元，今年上半年營收年增逾2成；明年品牌邁入快速成長，預計3年內再展店12家，年營收估翻倍。

瓦城集團上半年營收創新高，達新台幣30.52億元，歸屬母公司稅後淨利1.75億元，每股盈餘4.47元。下半年加速展店，啟動海外布局，除7月在Dream Plaza開出1010湘及YABI KITCHEN，集團同時擴張中南部市場版圖，瓦城於8月陸續進駐台中與台南商場。

瓦城表示，台灣市場聚焦多品牌布局，位於桃園中壢的「全球研發中心」預計第4季啟用，可支援海外市場拓展所需，美國首兩家分店預計將於第4季開啟，進駐洛杉磯核心商圈。

旗下有涓豆腐等品牌的豆府集團上半年合併營收19.59億元，年增14.14%，創歷年同期新高，因第2季匯兌因素，上半年歸屬母公司淨利為1.83億元，年減9.31%，每股盈餘（EPS）6.85元。

豆府集團表示，旗下品牌「韓姜熙的小廚房」已在6、7月連開3店，該品牌分店數至20家大關，集團旗下的「姜滿堂」也同步於7月在Dream Plaza開雙北首店，旗下7大品牌的全台店數，在7月底到87家店；豆府表示會持續拓店，期望在今年達成集團百店目標。