央行關資金水龍頭打投資客超有用 上半年六都購屋比慘剩1.4戶

住商機構彙整六都資料，統計六都2025年上半年家戶購屋比。資料顯示，以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋比僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，平2016年以來最低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此波政府打房之外，又有限貸風波延續，令自住與置產買盤皆冷靜不少。

住商機構彙整六都市政府民政、地政數據，根據戶數與半年買賣移轉棟數統計出各市的家戶購屋比。資料顯示，六都合計於2024年上半年時，家戶購屋比高達2.1%，平10年來最高紀錄。

不過，時隔一年、至2025年上半年，家戶購屋比跌至1.4%，顯示國內各都會區上半年每百戶中，僅約1.4戶買房，平10年來最低紀錄。

賴志昶分析，去年上半年適逢新青安效應發酵，全國房市一片榮景，惟也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，令家戶購屋比跌回2016年時水準，換言之，此波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，六都房市買氣歷經金龍海嘯衝擊跌回10年谷底，下半年適逢美國對等關稅議題牽動全球金融局勢敏感神經，台美股市互動頻繁，後續發展更值得留意。

在此狀況下，下半年若限貸現象仍在，適逢近期交屋潮來臨，更使貸款排隊情況加劇，若政府未有另一波鬆綁措施，則直至年底前，房市買氣恐無樂觀空間。