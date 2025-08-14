快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

央行關資金水龍頭打投資客超有用 上半年六都購屋比慘剩1.4戶

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
六都房市買氣歷經金龍海嘯衝擊跌回10年谷底，今年上半年家戶購屋比跌至1.4%，亦即上半年六都每百戶中，僅約1.4戶買房，平10年來最低紀錄。住商機構提供
六都房市買氣歷經金龍海嘯衝擊跌回10年谷底，今年上半年家戶購屋比跌至1.4%，亦即上半年六都每百戶中，僅約1.4戶買房，平10年來最低紀錄。住商機構提供

住商機構彙整六都資料，統計六都2025年上半年家戶購屋比。資料顯示，以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋比僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，平2016年以來最低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此波政府打房之外，又有限貸風波延續，令自住與置產買盤皆冷靜不少。

住商機構彙整六都市政府民政、地政數據，根據戶數與半年買賣移轉棟數統計出各市的家戶購屋比。資料顯示，六都合計於2024年上半年時，家戶購屋比高達2.1%，平10年來最高紀錄。

不過，時隔一年、至2025年上半年，家戶購屋比跌至1.4%，顯示國內各都會區上半年每百戶中，僅約1.4戶買房，平10年來最低紀錄。

賴志昶分析，去年上半年適逢新青安效應發酵，全國房市一片榮景，惟也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，令家戶購屋比跌回2016年時水準，換言之，此波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，六都房市買氣歷經金龍海嘯衝擊跌回10年谷底，下半年適逢美國對等關稅議題牽動全球金融局勢敏感神經，台美股市互動頻繁，後續發展更值得留意。

在此狀況下，下半年若限貸現象仍在，適逢近期交屋潮來臨，更使貸款排隊情況加劇，若政府未有另一波鬆綁措施，則直至年底前，房市買氣恐無樂觀空間。

買氣 房市 央行

延伸閱讀

房地合一申報 別踩四地雷

8月22日深夜11時鬼門開...購屋裝修搬家有民俗訣竅不可不知

她分享水龍頭可轉1處調水量 網爭相模仿失敗竟變「室內水樂園」

單親媽購屋樓下告漏水得花64萬修繕 大嘆前屋主說沒漏水

相關新聞

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

央行下手有多重？最新統計：買氣回2016年谷底

住商機構彙整六都資料，統計六都上半年家戶購屋比，六都平均僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，為2016年以來最低紀...

預售市場慘！住展：零成交成常態、928檔期不妙

住展雜誌公布7月預售市場調查，指標建案來客量、成交量都慘，多數銷售時間都拉長到以年計算，堪比疫情時期，7月燈號也持續亮出...

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

台泥旗下三元能源科技公司工廠大火發生至今滿一個月，台泥昨坦承影響收益110億元。已連續召開兩次檢討會的高雄在地立委賴瑞隆...

雄獅擴大餐飲布局插旗 DREAM PLAZA 拚3年再展12店、衝10億營收

雄獅（2731）旗下餐飲事業「欣食旅」持續擴大版圖，其品牌「gonnaEXPRESS」在今年7月25日正式插旗信義計畫區...

到站即到公司！大安「新豪辦」每坪195萬創社區新高

實價揭露，屋齡三年的台北市信義安和站捷運共構案「首泰信義」，中樓層於今年4月成交約1.87億元，每坪195萬元，創該社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。