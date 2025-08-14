快訊

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台塑四寶。（本報系資料庫）

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞（1303）股價從26.65元飆至44.50元，短短一個月勁揚66.98%，市值增加1,415億元，穩坐領漲寶座；台化（1326）上漲32.96%，市值增加428億元；台塑化（6505）與台塑分別上漲17.97%與18.24%，市值各增加614億元與395億元。

法人指出，四寶股價齊揚，除受原物料價格回穩、產品報價走高帶動外，亦與台塑集團積極轉型及資源調度有關，尤其在高階化學材料與半導體材料布局上持續卡位，吸引資金回流。

不過，今年台塑四寶上半年財報罕見全面虧損，合計歸屬母公司淨損約213億元，較去年同期獲利156.83億元由盈轉虧，主因全球石化需求疲弱、原料與能源成本高漲，加上關稅與匯率波動，對集團營運造成挑戰。

在此背景下，台塑企業的年度調薪也一度卡關。台塑企業每年7月進行年度調薪，今年經過公司與工會代表首次協商後，交由總裁王文淵做最後決定。14日上午王文淵與台塑企業管理中心委員核准，並經工會代表同意，正式敲定調薪幅度為2%。以基層員工平均薪資約新台幣5萬9,190元估算，每名員工平均加薪約1,190元，調整後平均薪資突破6萬元，約為6萬373元，並回溯至7月1日生效。

分析人士認為，台塑四寶在財報壓力與外部經濟逆風下，仍能維持員工調薪，展現集團在資金調度、體質調整與長期策略布局上的韌性，也讓投資人及員工雙方均受益。

