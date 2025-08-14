企業需求旺 上半年台北輕齡商辦吸金近50億

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
新商辦吸金力強，2025年上半年台北屋齡5年內的新型商辦交易，總計有40件，總銷近50億元。台灣房屋集團趨勢中心提供
新商辦吸金力強，2025年上半年台北屋齡5年內的新型商辦交易，總計有40件，總銷近50億元。台灣房屋集團趨勢中心提供

據內政部實價登錄資料，屋齡三年的台北市信義安和站捷運共構案「首泰信義」，中樓層於今年4月成交約1.87億元，每坪195萬元再創目前該社區的商辦戶最高單價，由紡織批發業公司購入；另外，內湖五期重劃區內，完工不到一年的新商辦「國揚洲際企業總部」，3月亦有交易，總價約1.38億元，每坪73萬元，由兩投資公司共同購入。

新商辦吸金力強，台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，2025年上半年台北屋齡5年內的新型商辦交易，總計有40件，總銷近50億元，其中內湖就有16件交易居全市之冠，為新商辦交易熱區。

交易量最多的商辦，則是「國揚洲際企業總部」，今年已有12筆交易，主要來自於家電代理商恆隆行一口氣砸下10.57億元，包下8筆交易。

至於每坪成交價表現最亮眼的商辦，則是大安區「首泰信義」，每坪成交單價高達195萬元，一戶總價逾億元，成為近年受矚目的「蛋黃區新豪辦」。而今年單筆總價最高的商辦交易，則為台灣人壽以14.7億買下虹典人文科技大樓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年企業自用商辦需求高，但北市內湖區辦公大樓交易西湖段、文德段一帶趨向飽和，目前新供給多在舊宗段和五期，並以廠辦類型為主，由於每坪成交單價較大安區、中山區實惠，且待售戶數相對多，因此吸引大型企業一次入手多戶設立總部。

張旭嵐分析，大安區位於屬於精華商業地段，雖然價格高，不過具備交通優勢，像是「首泰信義」、「登峰大廈」等新商辦，具有近捷運信義安和站與大安站的優勢，鄰近核心商圈與高端客戶群，不僅彰顯企業品牌形象，也具備保值性。

商辦 捷運 實價登錄

相關新聞

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

央行下手有多重？最新統計：買氣回2016年谷底

住商機構彙整六都資料，統計六都上半年家戶購屋比，六都平均僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，為2016年以來最低紀...

預售市場慘！住展：零成交成常態、928檔期不妙

住展雜誌公布7月預售市場調查，指標建案來客量、成交量都慘，多數銷售時間都拉長到以年計算，堪比疫情時期，7月燈號也持續亮出...

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

台泥旗下三元能源科技公司工廠大火發生至今滿一個月，台泥昨坦承影響收益110億元。已連續召開兩次檢討會的高雄在地立委賴瑞隆...

雄獅擴大餐飲布局插旗 DREAM PLAZA 拚3年再展12店、衝10億營收

雄獅（2731）旗下餐飲事業「欣食旅」持續擴大版圖，其品牌「gonnaEXPRESS」在今年7月25日正式插旗信義計畫區...

到站即到公司！大安「新豪辦」每坪195萬創社區新高

實價揭露，屋齡三年的台北市信義安和站捷運共構案「首泰信義」，中樓層於今年4月成交約1.87億元，每坪195萬元，創該社區...

