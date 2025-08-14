信義房屋打造SinyiCare十大守護 回應購售屋消費者三大疑慮

川普對等關稅政策掀起全球經濟波動，讓民眾在財務決策上更渴望穩定與確定性。買房作為人生大事，更是需要一套值得信賴的保障機制。信義房屋旗下信義代書觀察到，房產交易過程中，面對不確定性消費者往往有三大疑慮，為回應這些不安，信義房屋設計出一套涵蓋資訊透明、風險控管與流程保障的制度，期許在充滿變動的環境中，為消費者爭取最大的可掌控性。

信義房屋代書葉惠玲分享，買賣案件中，民眾最常提出的疑慮，往往集中在三個面向：第一是房屋是否藏有屋況瑕疵問題、第二是產權是否複雜或存在潛在法律風險、第三則是房價是否合理。她坦言，即使是經歷過多次交易的客戶，在面對這些關鍵問題時仍常感到焦慮，因為一旦決策失準，損失金額可能以數萬到百萬計，影響也可能持續多年。

葉惠玲舉過去處理的一個案子為例，買方在看屋時滿意屋況，但在即將簽約前發現產權涉及兩人共有，且其中一方長年旅居國外，導致交易延宕。雖然最後透過法律程序排除障礙，但也讓整個購屋過程充滿不安。為回應市場對安全感的期待，信義房屋一直一直以來推動「SinyiCare十大守護」，從價格資訊、產權審查到特殊屋況風險，逐一建構起制度化的防線。

葉惠玲分享，房屋買賣糾紛常見的漏水問題，如今在信義房屋的保障制度下，若交屋半年內發現漏水狀況，無論屋齡與次數，只要符合條件即可申請修繕，每次最高補助金額達30萬元；針對木作裝潢的蟲蛀情形，亦提供半年內最高5萬元除蟲處理，若需拆除裝潢另有最高30萬元補償，免去消費者與屋主間的責任拉鋸。

若未於成交前檢測而在交屋一年內發現氯離子超標，將依條件提供購價保障，避免買方誤購海砂屋。此外，對高輻射建物亦有類似制度設計，檢出異常即啟動原價保障機制，不必等待法院判決確定。針對凶宅問題，也設計了多層次的保障流程，從系統資料庫比對到合約條款的明示揭露，確保買方在簽約前能做出充分判斷。

這些做法，都是回應現實交易中的痛點。葉惠玲指出，有時屋況本身不是問題，問題是雙方資訊掌握不對等。「同業常見買方認為屋況良好，賣方則沒主動說明裝潢已經超過一定年限，等交屋後發現蟲蛀，才開始爭執責任歸屬。若事前有制度協助雙方釐清、保障條款可以兜底，就能減少摩擦，也讓專業人員協助處理有更清楚的依據。」

除了屋況保障，信義房屋在產權查核的制度也頗具代表性。從1989年即主動製作不動產說明書，強調接案前必須先完成產權調查，內容涵蓋權屬資料、查封紀錄、用途分區、稅費明細等近百項資訊。葉惠玲說明，「我們希望提供的文件，有清楚明確的說明，協助買方理解房子的來歷、法律地位與可能的限制，避免交易後才驚覺問題存在。」

在價格資訊透明化方面，信義房屋採用實價登錄資料並落實即時提供成交行情，確保買賣雙方在關鍵節點如委售、斡旋、簽約等階段，都能參考最近七日內的最新市場成交資訊，提升談判的客觀性，也減少過度殺價或不合理喊價的情形。

葉惠玲補充，交易金流與資訊落差都可能成為風險來源，信義房屋將「履約保證價金信託」與「DiNDON智能賞屋」一併納入SinyiCare保障體系，由銀行信託管理資金、科技輔助看屋決策，從金流到流程，全方位強化交易安全與透明。