快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

信義房屋打造SinyiCare十大守護 回應購售屋消費者三大疑慮

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
為回應市場對安全感的期待，信義房屋一直一直以來推動「SinyiCare十大守護」，從價格資訊、產權審查到特殊屋況風險，逐一建構起制度化的防線。（圖:信義房屋提供）
為回應市場對安全感的期待，信義房屋一直一直以來推動「SinyiCare十大守護」，從價格資訊、產權審查到特殊屋況風險，逐一建構起制度化的防線。（圖:信義房屋提供）

川普對等關稅政策掀起全球經濟波動，讓民眾在財務決策上更渴望穩定與確定性。買房作為人生大事，更是需要一套值得信賴的保障機制。信義房屋旗下信義代書觀察到，房產交易過程中，面對不確定性消費者往往有三大疑慮，為回應這些不安，信義房屋設計出一套涵蓋資訊透明、風險控管與流程保障的制度，期許在充滿變動的環境中，為消費者爭取最大的可掌控性。

信義房屋代書葉惠玲分享，買賣案件中，民眾最常提出的疑慮，往往集中在三個面向：第一是房屋是否藏有屋況瑕疵問題、第二是產權是否複雜或存在潛在法律風險、第三則是房價是否合理。她坦言，即使是經歷過多次交易的客戶，在面對這些關鍵問題時仍常感到焦慮，因為一旦決策失準，損失金額可能以數萬到百萬計，影響也可能持續多年。

葉惠玲舉過去處理的一個案子為例，買方在看屋時滿意屋況，但在即將簽約前發現產權涉及兩人共有，且其中一方長年旅居國外，導致交易延宕。雖然最後透過法律程序排除障礙，但也讓整個購屋過程充滿不安。為回應市場對安全感的期待，信義房屋一直一直以來推動「SinyiCare十大守護」，從價格資訊、產權審查到特殊屋況風險，逐一建構起制度化的防線。

葉惠玲分享，房屋買賣糾紛常見的漏水問題，如今在信義房屋的保障制度下，若交屋半年內發現漏水狀況，無論屋齡與次數，只要符合條件即可申請修繕，每次最高補助金額達30萬元；針對木作裝潢的蟲蛀情形，亦提供半年內最高5萬元除蟲處理，若需拆除裝潢另有最高30萬元補償，免去消費者與屋主間的責任拉鋸。

若未於成交前檢測而在交屋一年內發現氯離子超標，將依條件提供購價保障，避免買方誤購海砂屋。此外，對高輻射建物亦有類似制度設計，檢出異常即啟動原價保障機制，不必等待法院判決確定。針對凶宅問題，也設計了多層次的保障流程，從系統資料庫比對到合約條款的明示揭露，確保買方在簽約前能做出充分判斷。

這些做法，都是回應現實交易中的痛點。葉惠玲指出，有時屋況本身不是問題，問題是雙方資訊掌握不對等。「同業常見買方認為屋況良好，賣方則沒主動說明裝潢已經超過一定年限，等交屋後發現蟲蛀，才開始爭執責任歸屬。若事前有制度協助雙方釐清、保障條款可以兜底，就能減少摩擦，也讓專業人員協助處理有更清楚的依據。」

除了屋況保障，信義房屋在產權查核的制度也頗具代表性。從1989年即主動製作不動產說明書，強調接案前必須先完成產權調查，內容涵蓋權屬資料、查封紀錄、用途分區、稅費明細等近百項資訊。葉惠玲說明，「我們希望提供的文件，有清楚明確的說明，協助買方理解房子的來歷、法律地位與可能的限制，避免交易後才驚覺問題存在。」

在價格資訊透明化方面，信義房屋採用實價登錄資料並落實即時提供成交行情，確保買賣雙方在關鍵節點如委售、斡旋、簽約等階段，都能參考最近七日內的最新市場成交資訊，提升談判的客觀性，也減少過度殺價或不合理喊價的情形。

葉惠玲補充，交易金流與資訊落差都可能成為風險來源，信義房屋將「履約保證價金信託」與「DiNDON智能賞屋」一併納入SinyiCare保障體系，由銀行信託管理資金、科技輔助看屋決策，從金流到流程，全方位強化交易安全與透明。

當美國以關稅強化經濟防線，對台灣而言卻是另一種不穩定的開始，信義房屋所提出的 SinyiCare，則是試圖在變局中為消費者建立可預期的選擇與制度後盾。信義房屋表示，房產交易過程本就複雜，從制度設計與專業介入，正是讓買方不需孤軍奮戰的最佳後盾。

當美國以關稅強化經濟防線，對台灣而言卻是另一種不穩定的開始，房產交易過程本就複雜，更是需要一套值得信賴的保障機制。（圖:信義房屋提供）
當美國以關稅強化經濟防線，對台灣而言卻是另一種不穩定的開始，房產交易過程本就複雜，更是需要一套值得信賴的保障機制。（圖:信義房屋提供）

消費 信義房屋

延伸閱讀

原住民委託代書買地竟被設定抵押500萬 東勢地政所及時阻詐

救了遊戲業！川普簽署行政命令讓Visa、Mastercard等金流商不得再審查合法內容

信義房屋楊協釗 用陪伴打造鄰里間的好關係

父親節向「心目中的超人」說感謝 信義房屋還推來店專屬貼紙

相關新聞

央行下手有多重？最新統計：買氣回2016年谷底

住商機構彙整六都資料，統計六都上半年家戶購屋比，六都平均僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，為2016年以來最低紀...

預售市場慘！住展：零成交成常態、928檔期不妙

住展雜誌公布7月預售市場調查，指標建案來客量、成交量都慘，多數銷售時間都拉長到以年計算，堪比疫情時期，7月燈號也持續亮出...

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

台泥旗下三元能源科技公司工廠大火發生至今滿一個月，台泥昨坦承影響收益110億元。已連續召開兩次檢討會的高雄在地立委賴瑞隆...

雄獅擴大餐飲布局插旗 DREAM PLAZA 拚3年再展12店、衝10億營收

雄獅（2731）旗下餐飲事業「欣食旅」持續擴大版圖，其品牌「gonnaEXPRESS」在今年7月25日正式插旗信義計畫區...

到站即到公司！大安「新豪辦」每坪195萬創社區新高

實價揭露，屋齡三年的台北市信義安和站捷運共構案「首泰信義」，中樓層於今年4月成交約1.87億元，每坪195萬元，創該社區...

台北國際自動化工業大展將登場 Moxa展出AI應用和碳管理應用場景

因應全球製造業加速邁向智慧化與淨零碳排，工業通訊及網路設備領導商四零四科技（Moxa）將於2025年台北國際自動化工業大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。