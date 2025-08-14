快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

住商機構彙整六都資料，統計六都上半年家戶購屋比，六都平均僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，為2016年以來最低紀錄。大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，數據顯示，央行第七波重手，讓房市買氣一次打回十年前。

住商機構彙整六都市政府民政、地政數據，根據戶數與半年買賣移轉棟數統計出各市的家戶購屋比。

資料顯示，六都合計於2024年上半年時，家戶購屋比高達2.1%，平10年來最高紀錄；不過，時隔一年至今年上半年，家戶購屋比跌至1.4%，顯示全台各都會區上半年每百戶中，僅約1.4戶買房，平10年來最低紀錄。

賴志昶分析，去年上半年適逢新青安效應發酵，全台房市一片榮景，但央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，家戶購屋比跌回2016年時水準，換言之，此波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

觀察六都，台北市上半年家戶購屋比達1.1%，為六都最低，新北市為1.3%，較去年減少0.7個百分點；桃園市家戶購屋比雖仍為六都最高，但較去年仍下降0.6個百分點來到2%，平10年最低紀錄。

台中市為1.7%，較去年減少0.7個百分點；台南市家戶購屋比僅1.3%，較去年同期下降0.7個百分點；高雄市也較去年減少0.8個百分點，下跌幅度為六都最高，同時上半年家戶購屋比達1.3%，也是平10年來最低。

賴志昶補充，高雄市去年有半導體產業進駐題材推升市場買氣，惟今年上半年在股市震盪、央行打房等情況之下，令投資與置產買盤明顯縮手，區域成交速度降溫不少。

桃園房價在近年連續上漲後，總價門檻提高，加上貸款環境不利，更使購屋族群轉趨保守，因此即便有重劃區與軌道經濟題材等活絡市場，家戶購屋比也創10年同期新低。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，六都房市買氣歷經金龍海嘯衝擊跌回10年谷底，下半年適逢美國對等關稅議題牽動全球金融局勢敏感神經，台美股市互動頻繁，後續發展更值得留意。

在此狀況下，下半年若限貸現象仍在，適逢近期交屋潮來臨，更使貸款排隊情況加劇，若政府未有另一波鬆管措施，則直至年底前，房市買氣恐無樂觀空間。

六都歷年上半年家戶購屋比。表／住商機構提供
六都歷年上半年家戶購屋比。表／住商機構提供

買氣 房市 央行 買房 房地合一稅

