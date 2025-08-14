台塑新智能電芯廠獲黃金級綠建築認證 打造國產電池永續製造典範

台塑新智能旗下全台最大規模2.1GWh 磷酸鋰鐵電池及模組廠，以「低碳建築、高效節能、循環用水、綠電自供」為核心設計理念，建造過程大幅減少7,082噸以上碳排放量、屋頂光電年發電量達180萬度，更集結台塑企業各公司技術與產品優勢，成功取得台灣EEWH黃金級綠建築認證，展現台塑新智能對低碳轉型的具體行動，並以高度整合的系統性實力，樹立台灣電池產業永續製造典範。

台塑新智能董事長王瑞瑜指出，新能源肩負產業轉型及永續發展的關鍵任務，台塑新智能位於彰濱工業區之電芯廠作為台灣最具指標性的電芯生產基地，不僅奠定國產電池供應鏈根基，更應展現企業對環境保護的責任，因此建廠初期即堅持以永續標準為最高原則，導入系統化耐震鋼結構設計，主結構碳排放較傳統設計降低25%、減碳量高達7,082噸以上，相當於抵銷近3,600戶台灣家庭一年用電所產生的碳排放量，用行動展現減碳決心與實踐能力。

王瑞瑜表示，彰濱電芯廠整合台塑企業各公司重要技術與優質產品，全區室內隔間採用南亞綠建材標章矽酸鈣板，全廠共3,701組南亞光電節能LED照明，每年節電超過513萬度；空調系統全面搭載CNS一級能效冰水主機，由台塑電子部中控系統即時監控及自動調節設備參數，節能效益逾30%。透過彰濱電芯廠的建築實例，證明串聯台塑企業技術能力與產品綜效，可打造出兼具全球競爭力與永續價值的智慧製造基地。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，彰濱電芯廠追求節能也積極落實開源理念，廠區屋頂最大化鋪設太陽能板、年發電量超過180萬度，可供應辦公區域整日100%用電量，並設有電動車充電樁積極推動低碳交通。基礎設施方面，導入透水鋪面與雨水回收自動澆灌系統，促進水資源循環再利用；基地設置1萬1296平方公尺綠地面積、占地18%，大幅優於園區10%法定綠地標準，且種植409株原生喬木降低熱島效應，形塑產業與自然共存的和諧環境。

劉慧啓說明，全廠外殼亦大幅升級，牆面採用75mm厚複層鋼板、窗戶採用複層玻璃有效阻絕外部熱源及提升冷房效率；辦公空間全面採用綠建材隔音牆，搭配CO₂濃度偵測器，可依室內空品變化全自動調節，兼顧健康舒適與節能效率，創造以人為本的辦公環境。

展望未來，台塑新智能將持續深化國產電池供應鏈韌性發展並拓展全球布局，推動台灣新能源產業升級與永續轉型，透過彰濱電芯廠建立示範藍圖，延伸發展其高效、低碳、智慧化的綠色製造模式，朝向國際級新能源領導品牌穩健邁進。