雄獅擴大餐飲布局插旗 DREAM PLAZA 拚3年再展12店、衝10億營收

雄獅（2731）旗下餐飲事業「欣食旅」持續擴大版圖，其品牌「gonnaEXPRESS」在今年7月25日正式插旗信義計畫區DREAM PLAZA商場，為欣食旅旗下的第11間門市、也是EXPRESS系列第二家據點，看好信義商圈辦公與健身客群商機。

「欣食旅」目前擁有咖啡廳品牌「光一」，與自創品牌「gonna共樂遊」，其中「gonna共樂遊」以「好肉好菜 Good Protein, Good Produce」、「快速慢食（Slow Fast Food）」為核心理念，目前透過三大店型拓展全台市場，設有六家涵蓋街邊獨立店與商場的「gonnaEAT」、瞄準美食街與辦公商圈的二家「gonnaEXPRESS」、以及具空間設計亮點的1家「gonna+」。

看好信義計畫區為台北市重點指標商圈，匯集上班族和購物人潮， gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市主打「原型食物、好肉好菜、快速便利」，以現點現做的形式，提供元氣碗（Power Bowl）、超營養碗沙拉與烤蔬菜溫沙拉等人氣品項，客群鎖定重視用餐品質的上班族、有運動健身習慣的族群與逛街購物人群，平均客單約300~350元，內用座位區為22席。

欣食旅表示，旗下品牌皆持續穩健發展，2025年營收目標為5億元，今年上半年營收較去年同期，年增率逾二成；明年品牌正式邁入快速成長期，預計三年內再展店12家，年營收翻倍成長。