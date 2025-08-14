皇將拿下韓國大永製藥科技全球總代理 強攻無菌針劑設備藍海

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

皇將（4744）上週末與韓國大永製藥科技公司（Daeyong Pharmatech）簽署全球總代理合作備忘錄（MOU），未來將全面負責大永製藥科技的全球行銷。皇將表示，對此次合作深具信心，並已著手規劃全球市場布局，預料將為原本已有的數粒線與軟膠囊成型機以外，開啟另一個成長動能。

皇將表示，大永製藥科技成立於1983年，42年來專注於針劑用的液體、粉體充填線及無菌眼藥水充填線的研發、製造。大永製藥科技是韓國首家引進歐洲先進製藥設備技術搭配歐美製藥規範的設備廠商，不僅開啟韓國製藥設備的視野，四十年來以提供當地藥廠客戶全系列針劑充填包裝解決方案著稱，在韓國製藥產業上具有領導者與先驅者的地位，是典型「小而強」的公司。該公司位於韓國京畿道華城市，距離仁川機場大約1個半小時車程，交通便利，地理位置極佳。

大永製藥科技過去深耕韓國國內市場，但對於國際市場則並沒有投注太多心力，皇將看中大永製藥科技深具潛力的內涵，DAEYONG高速液體針劑生產線的產能每分鐘可達到400瓶，這種厚實的真功夫，足以大大滿足客戶的產能需求。如果搭配皇將最有把握的國際行銷業務團隊，有信心在很短的時間內開花結果。

此外，根據Research Nester所提出的研究報告指出，針劑市場，包含無菌注射藥品和注射器等，未來呈現持續增長的態勢。無菌注射藥物市場規模在2024年已達6362.1億美元，預計到2037年將超過1.21兆美元，年複合增長率超過5.1%，因此產業前景無虞。

伴隨皇將於2023年完成韓國昌誠的併購案後，對於韓國的產業狀況皇將已經能夠深入並且熟稔，透過這次的總代理合作案，皇將有信心可以開出好成績，同時也對於在製藥包裝產業的縱向與橫向發展上寄予厚望。

皇將 布局 領導者

