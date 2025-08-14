到站即到公司！大安「新豪辦」每坪195萬創社區新高

實價揭露，屋齡三年的台北市信義安和站捷運共構案「首泰信義」，中樓層於今年4月成交約1.87億元，每坪195萬元，創該社區商辦戶最高單價，由紡織批發業公司購入。

另外，內湖五期重劃區內，完工不到一年的新商辦「國揚洲際企業總部」，3月亦有交易，總價約1.38億元，每坪73萬元，由兩投資公司共同購入。

新商辦吸金力強，台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，2025年上半年台北屋齡5年內的新型商辦交易，總計有40件，總銷近50億。其中內湖就有16件交易居全市之冠，為新商辦交易熱區。

交易量最多的商辦，則是「國揚洲際企業總部」，今年已有12筆交易，主要來自於家電代理商恆隆行一口氣砸下10.57億元，包下8筆交易。

至於單價表現最亮眼的商辦，則是大安區「首泰信義」，單價高達195萬元，一戶總價逾億元，成為近年受矚目的「蛋黃區新豪辦」。而今年單筆總價最高的商辦交易，則為台灣人壽以14.7億買下虹典人文科技大樓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖商辦目前新供給多在舊宗段和五期，並以廠辦類型為主，由於單價較大安區、中山區實惠，且待售戶數相對多，因此吸引大型企業一次入手多戶設立總部。

張旭嵐分析，大安區位於屬於精華商業地段，雖然價格高，不過具備交通優勢，首泰信義、登峰大廈等新商辦，具有近捷運信義安和站與大安站的優勢，鄰近核心商圈與高端客戶群，不僅能彰顯企業品牌形象，也具備保值性。

第一建經研究中心副理張菱育指出，這些企業購置新型商辦有三大優勢，第一、「硬體規格升級」。像是配備節能系統與智慧建築設施，較符合國際級企業的ESG訴求。

第二、「商辦小宅化」。上半年百坪以上新商辦交易共17筆，30坪以內也有10筆交易、佔3成，並集中在中山和大安區，這些小坪數商辦或事務所，例如「昇中山」，總價在3千萬元上下，入手門檻低，吸引自用和投資置產型買方。

第三、「交通便利性」。考量員工上班通勤和客戶洽談需求，企業購入商辦優先考量交通便利性，因此捷運共構、鄰近捷運的商辦出租率高，也往往較受到企業主的喜愛。