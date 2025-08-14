快訊

台北國際自動化工業大展將登場 Moxa展出AI應用和碳管理應用場景

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Moxa將在2025台北國際自動化工業大展，展出多項AI應用和強化廠房碳管理等應用場景。圖／Moxa提供
Moxa將在2025台北國際自動化工業大展，展出多項AI應用和強化廠房碳管理等應用場景。圖／Moxa提供

因應全球製造業加速邁向智慧化與淨零碳排，工業通訊及網路設備領導商四零四科技（Moxa）將於2025年台北國際自動化工業大展中，以「強韌聯網 賦能綠色智造」為主軸，展示賦能綠色智造升級所需的強韌聯網和工業無線聯網技術，並攜手來自台灣、日本、馬來西亞與印度的產業夥伴，展出多項AI應用和強化廠房碳管理等應用場景。

2025年台北國際自動化工業大展將於8月20日在南港展覽館登場，為期四天。此次展會中，Moxa與來自台灣、印度、日本與馬來西亞的多家產業夥伴攜手合作，透過堅實的工業網路基礎整合OT/IT 數據流，打造包含AIoT設備健康監診應用、強化設備健康管理的 AI 預知保養應用、工業無線快速漫遊的智慧倉儲AGV車載應用、強化廠房低碳管理的AI 空調節能等多元應用場景，展現智慧製造的實踐成果。

Moxa 與全球最大石油公司Saudi Aramco共同研發的整合式智能控制器ioPAC 6500系列也將於大展中首度亮相。這款次世代遠端終端智慧型設備整合連接、通訊、控制、運算、資安與雲端應用等多種功能於單一設備，不僅簡化部署複雜度，大幅減少資本設備支出，並可達到節能減碳，加速重工與能源產業邁向綠色數位轉型。

Moxa 也攜手奕馬資訊與沃司科技展示AI驅動「全球生產戰情管理」，串接企業總部戰情室與海外生產現場即時數據收集分析，支援數位孿生技術與AI智慧決策應用，掌握全球產線脈動。並結合環境監測與 ESG 能耗數據，實現跨場域即時管理與設備異常告警，提供更具前瞻性的決策支援與營運優化。

這些展示焦點充分突顯Moxa透過可靠的工業網路與通訊，協助產業實現數位化轉型、提升營運韌性，邁向智慧製造與綠色轉型目標。

