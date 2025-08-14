預售市場慘！住展：零成交成常態、928檔期不妙
住展雜誌公布7月預售市場調查，指標建案來客量、成交量都慘，多數銷售時間都拉長到以年計算，堪比疫情時期，7月燈號也持續亮出衰退的黃藍燈，為今年第5顆黃藍燈，也是新冠疫情後的最差狀態。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，7月進入暑假，家庭出遊、颱風、民俗月，加上關稅，利空接力讓建商保守以對，7月預售物件推案量比前月下修百億元，約600多億元。新成屋戶數小增30多戶，約200多戶。
指標建案每週平均來客組數、成交組數再降，來客組數為12.5組、成交組數是0.7組，都堪比疫情時期慘況，除了地段穩健的大型建商指標案，或是新開案有單周數十組、成交不掛蛋的績效，其他單周個位數來客與零成交已成常態。
7月待售建案來到1375案，比6月增40多案，其中以新北市、桃園市最顯去化不易，量增較多，目前多數建案銷售時間拉長以年計算。
陳炳辰分析，開價與成交價仍在一成空間內，建商要價仍保持一定水位，可能是不到黃河心不死，也可能擔憂貿然降價的骨牌效應，不降不賣咬牙苦撐。
陳炳辰表示，即將迎來928檔期，不少建商抱持「延都延了」心態，乾脆延推到明年再說，928檔期恐也難寄望，包括新北市林口區與桃園市龜山區、中壢區，和新竹地區的東區、竹北市都傳指標大案不一定在928檔期亮相。
