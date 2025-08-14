快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

預售市場慘！住展：零成交成常態、928檔期不妙

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

住展雜誌公布7月預售市場調查，指標建案來客量、成交量都慘，多數銷售時間都拉長到以年計算，堪比疫情時期，7月燈號也持續亮出衰退的黃藍燈，為今年第5顆黃藍燈，也是新冠疫情後的最差狀態。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，7月進入暑假，家庭出遊、颱風、民俗月，加上關稅，利空接力讓建商保守以對，7月預售物件推案量比前月下修百億元，約600多億元。新成屋戶數小增30多戶，約200多戶。

指標建案每週平均來客組數、成交組數再降，來客組數為12.5組、成交組數是0.7組，都堪比疫情時期慘況，除了地段穩健的大型建商指標案，或是新開案有單周數十組、成交不掛蛋的績效，其他單周個位數來客與零成交已成常態。

7月待售建案來到1375案，比6月增40多案，其中以新北市、桃園市最顯去化不易，量增較多，目前多數建案銷售時間拉長以年計算。

陳炳辰分析，開價與成交價仍在一成空間內，建商要價仍保持一定水位，可能是不到黃河心不死，也可能擔憂貿然降價的骨牌效應，不降不賣咬牙苦撐。

陳炳辰表示，即將迎來928檔期，不少建商抱持「延都延了」心態，乾脆延推到明年再說，928檔期恐也難寄望，包括新北市林口區與桃園市龜山區、中壢區，和新竹地區的東區、竹北市都傳指標大案不一定在928檔期亮相。

7月房市風向球 ／住展雜誌提供
7月房市風向球 ／住展雜誌提供

建商 建案 預售

延伸閱讀

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

建商虎仔山將挖隧道、封迴車塔居民抗議 基市府：尚未核准

台中海線建商爆財務危機！近百住戶欲哭無淚 不會是最後一家倒閉，問題出在哪？

台中建商爆資金危機停工 內政部提三招加強履約保障

相關新聞

央行下手有多重？最新統計：買氣回2016年谷底

住商機構彙整六都資料，統計六都上半年家戶購屋比，六都平均僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，為2016年以來最低紀...

預售市場慘！住展：零成交成常態、928檔期不妙

住展雜誌公布7月預售市場調查，指標建案來客量、成交量都慘，多數銷售時間都拉長到以年計算，堪比疫情時期，7月燈號也持續亮出...

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

台泥旗下三元能源科技公司工廠大火發生至今滿一個月，台泥昨坦承影響收益110億元。已連續召開兩次檢討會的高雄在地立委賴瑞隆...

雄獅擴大餐飲布局插旗 DREAM PLAZA 拚3年再展12店、衝10億營收

雄獅（2731）旗下餐飲事業「欣食旅」持續擴大版圖，其品牌「gonnaEXPRESS」在今年7月25日正式插旗信義計畫區...

到站即到公司！大安「新豪辦」每坪195萬創社區新高

實價揭露，屋齡三年的台北市信義安和站捷運共構案「首泰信義」，中樓層於今年4月成交約1.87億元，每坪195萬元，創該社區...

台北國際自動化工業大展將登場 Moxa展出AI應用和碳管理應用場景

因應全球製造業加速邁向智慧化與淨零碳排，工業通訊及網路設備領導商四零四科技（Moxa）將於2025年台北國際自動化工業大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。