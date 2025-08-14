台塑企業拍板加薪2% 員工平均薪資衝破6萬元

快訊

中央社／ 台北14日電

台塑企業每年7月進行年度調薪，公司與工會代表經第1次協商後，交由台塑企業總裁王文淵做最後定奪。今天上午經王文淵與台塑企業管理中心委員核准以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度為2%。

以台塑企業基層員工每月平均薪資約新台幣5萬9190元估算，平均每名員工加薪約1190元，調整後平均薪資約為6萬373元，衝破6萬元。調薪方案將回溯至7月1日生效。

台塑企業總管理處總經理林善志表示，當前全球政經局勢變化難料，石化產業仍處低檔調整，加上企業推動轉型仍需時間耕耘，牽動集團營運表現。基於貫徹企業穩經營及照顧員工立場，考量今年台灣通膨水準，決定調薪2%。

台塑企業每年7月進行年度調薪，不過今年一波三折，面對石化景氣空前逆風，以及關稅、匯率等新挑戰，台塑四寶今年上半年罕見全面虧損，合計歸屬母公司淨損約213.23億元，相較去年同期獲利156.83億元由盈轉虧，調薪一度卡關。

不過，為貫徹照顧員工原則，且當前物價有升高趨勢，台塑企業以參考台灣物價通膨水準，協助員工吸收物價通膨壓力，或為較合宜的調薪討論方向。

除了台塑企業，老牌紡織廠新纖則考量台積電在人才招募上形成磁吸效應，為挽留人才，最近也通過調薪計畫，將視考績情況，平均加薪幅度2%至4%，從9月1日起開始實施。

