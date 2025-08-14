快訊

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台泥三元鋰電廠工廠大火滿一個月，立委賴瑞隆重申，三元位於人口密集區，且此次大火凸顯內部管理有極大問題，地方也要求無限期停工、撤照遷廠。圖／賴瑞隆服務處提供
台泥三元鋰電廠工廠大火滿一個月，立委賴瑞隆重申，三元位於人口密集區，且此次大火凸顯內部管理有極大問題，地方也要求無限期停工、撤照遷廠。圖／賴瑞隆服務處提供

台泥旗下三元能源科技公司工廠大火發生至今滿一個月，台泥昨坦承影響收益110億元。已連續召開兩次檢討會的高雄在地立委賴瑞隆今日重申，三元電池工廠是設在人口密集區的高風險工廠，地點卻不恰當，周邊數萬人民安全優先，要求三元公司無限期停工、撤照遷廠。

三元小港廠7月14日清晨爆炸起火，含3名消防員在內，共造成15人受傷送醫，工廠目前仍停工中。立委賴瑞隆邀集相關單位召開兩次檢討會，居民也於7月30日赴工廠抗議，地方訴求遷廠聲浪未停。

台泥公司昨召開重訊記者會，坦言大火影響初步預估約為新台幣110億元，董事長張安平及總經理程耀輝等高階主管自請減薪20％。

今天逢大火事故滿月，立委賴瑞隆表示，三元電池工廠，是具有高風險的工廠，設置於人口密集的小港區，數萬人民僅隔一條街，發生火災意外將嚴重影響人民安全，設置地點顯然不恰當。

另，高雄市政府環保局監測證實，三元電池廠火災當天「靠近火場外監測到氫氟酸氣體」，這對人民來說是無法接受的，毫無安全可言。

賴瑞隆痛批，根據第三方調查報告初步顯示，事故原因包括成品堆積過密、系統設備缺失等，這都是不應該發生的嚴重問題，顯然三元公司的管理出現極大問題，人民難以信任三元公司處理能力。

此外，居民、里長、民代的共識要求，氫氟酸氣體沒人能夠接受，周邊數萬人民安全優先，要求三元公司無限期停工，三元公司撤照遷廠。

