楊柳颱風打亂天空：華航最有愛航班起飛

楊柳颱風打亂國際航班起降，華航（2610）員工超暖心，許多排休的同仁都自願返回工作崗位，為服務旅客，華航今天晚上7點特別加開一架約載60多位機組員航班直飛香港，要接替因颱風延誤造成工時超時人員，見證台灣最美的風景是人。

今天有位華航員工在個人社群網站上分享兩張非常神奇的照片，整架飛機都是機長及空服員，她們穿著制服搭機、但這次他們是乘客的身分；因為他們趕著要去協助，因颱風被困在香港旅客及機組人員，也因為這些新生力軍的到來，只要台灣桃園機場開放起降，就能把這些歸心似箭旅客載回台灣。

「安全」是華航責無旁貸的責任，華航為保安全，颱風天航機不強行降落，多數航班轉降香港後，再安排新生力軍救援，華航人挺同事、挺旅客，今天立即報到，前往香港接替同仁接送旅客返台的工作。