三元電池廠大火財損曝 台泥張安平道歉並帶頭減薪

台泥今晚揭露子公司台灣三元能源科技股份有限公司高雄小港電芯廠火災損失，初估達110億元，台泥企業團總執行長張安平與經營團隊今向董事會專案報告後，並向台泥股東、客戶及社會各界致歉。張安平及台泥總經理程耀輝帶頭自請減薪，包括營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，將從8月起至年底，每月減薪20%，並啟動日本防災供應商的相關責任。

台泥表示，三元火災高溫造成廠內化成系統三套電腦主機均已燒毀，台泥投入超過3500小時比對內部監視器影像及訪談同仁，根據對製程的理解，初步判斷起火原因以人為操作或機械異常最有可能，導致「瑕疵半成品」熱失控。

台泥表示，有兩種可能起火原因，一是生產流程中，自動外觀檢查製程，因故轉成人工目視檢查時，人員可能未遵循完整的標準作業流程(SOP)，造成檢查過程中發生碰撞或瑕疵未被檢出；另一種可能是在自動化流程中，機械設備因故發生異常，造成移轉電芯半成品位置過程中，發生碰撞而造成瑕疵未被檢出。由於火場核心區的設備仍待開挖，台泥將持續配合火調單位調查，釐清確切原因。

台泥間接持有三元能源科技78.1%股權。台泥初估，廠房、設備及存貨報廢之帳面價值及目前已知拆除及修復費用共計約新台幣164億元，相關資產已投保財產險，總保額為219億元，單次事件最高理賠金額為30億元。扣除預估可獲得的保險理賠後，依持股比例計算，本次事件對台泥公司獲利影響初估約110億元，具體損失金額尚待確定，但此為非額外現金支出之損失。

針對子公司火災事件對台泥造成的重大財務衝擊，台泥營運總部表示，身為督導單位，深感責任重大，也責無旁貸。營運總部團隊由企業團總執行長張安平及台泥總經理程耀輝帶頭自請減薪，包括營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，將從8月起至年底，每月減薪20%。

另針對火災事件直接相關人員，集團將依職務權責，對電芯事業總經理、廠長及火災發生工段的各級主管追究責任，處置方式包括懲處、減薪或職務撤換等，確保未來能制定並執行更高標準的制度與措施，以全面提升營運安全。

台泥表示，鋰電芯製造在全球皆存在「熱失控」風險，三元能源科技自建廠以來，就以超越台灣消防法規的規格，除了法定消防設施，還建置自設消防以及化成區獨立消防系統，全廠並已通過主管機關消防竣工驗收。

值得一提的是，三元能源科技設有三道消防及監測系統，其中包含導入日本「片岡製作所」的整合式化成系統，此系統提供整合式火災預防解決方案，採購金額高達30億元。然而，從現場影像紀錄及員工訪談發現，火災當下廠區溫度異常時，系統所設計的五道關鍵作動程序均未啟動。

台泥表示，片岡工程師於7月14日火災發生前的7月9日及7月10日，才剛到廠進行系統維護。為保障公司與股東的權益，台泥將啟動與事件相關供應商的調查，如發現確有可歸責之處，也將採取相關究責行動。