台泥張安平：面對挑戰 不會放棄

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）董事長張安平昨（13）日帶著團隊召開記者會，除了對集團旗下高雄三元能源科技火災事件致歉，他也坦言，這起事件不僅對集團「能源轉型」是重大考驗，也是對新興電池產業嚴肅的叩問，但台泥將「面對挑戰、不會放棄」。

張安平強調，對事故、找原因、求解方、不卸責、向前行，是台泥對此事的態度。他指出，一場火燒出了一個巨大的問號，也帶來重大衝擊。面對這樣的挫折時，最簡單的方式，或許就是選擇放棄。但他強調，三元能源科技的客戶不只是一般的企業，他們是航太太空、AI電力電芯（BBU）與零碳純電動垂直起降飛行器（eVTOL）等前瞻領域的領航者。

他表示，國際上的客戶信任三元能源科技的技術，以此通過最嚴苛的驗證，共同開創空中零碳飛行AI電腦中心等下一世代的發展。因此，公司若選擇放棄，不只是辜負客戶的期待，更可能成為台灣新興科技發展的絆腳石，甚至影響全球前瞻科技的進程。

張安平強調，面對這場火災，公司正在深入檢討每一個環節。他相信高階三元電芯的技術發展不能停止，台灣產業的綠色轉型，更不應該停滯。

台泥 火災 董事長

