三元能源火災損失 拖累母公司 台泥：財務影響110億元

台泥（1101）昨（13）日召開記者會，說明子公司台灣三元能源科技火災損失財務影響，初估相關災損、復原費用共約164億元，扣除保險理賠後，依台泥持股比率78%計算，對台泥財務影響約110億元，最快將在今年第3季財報上認列。

台泥董事長張安平昨日主持記者會，向所有台泥股東與社會大眾表達歉意，此外，張安平、台泥總經理程耀輝帶頭自請減薪，其餘營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，也將從今年8月起至年底，每月減薪20%。

台泥集團高雄鋰電池工廠火警相關影響 圖／經濟日報提供

張安平強調，不會放棄高階電池市場開發，截至2025年6月，三元廠及南科廠已接獲客戶訂單至2026年，訂單量超過兩廠原產能一倍以上。為確保全球供應鏈穩定並回應客戶需求，公司已加速啟用南科廠第三條備用產線，自8月初即已開始備援三元廠區部分產能。台泥電芯事業也迅速與國際客戶及合作夥伴協商，初步完成海外供應鏈外包安排，由合作夥伴接手生產Molicel品牌第一代高階三元鋰電池產品。部分客戶也願意提供非重複工程費用（NRE）及海外生產要素支援。

三元能源科技也正加速海外OEM合作、調配南科廠產能，並重啟海外設廠評估。三元能源科技總經理薛人禎表示，正加速與相關代工夥伴洽談，預計今年10 月初可在東南亞生產首批電池，海外OEM初步已完成第一代產品的生產，第二代、第三代甚至未來的第四代核心研發技術，將持續保留在台灣並在南科廠生產。

台泥表示，鋰電芯製造在全球皆存在「熱失控」風險，三元能源科技自建廠以來，以超越台灣消防法規的規格，除了法定消防設施，還建置了自設消防以及化成區獨立消防系統，全廠並通過主管機關消防竣工驗收。三元能源科技設有三道消防及監測系統，其中包含導入日本「片岡製作所」的整合式化成系統，此系統提供整合式火災預防解決方案，採購金額高達30億元。

然而，火災當下廠區溫度異常時，系統所設計的五道關鍵作動程序均未啟動。片岡工程師於火災發生前幾日曾到廠進行系統維護。為保障公司與股東的權益，台泥已啟動調查，如發現確有可歸責之處，亦將會採取相關究責行動。