建築減碳再進化！「低碳建築永續發展研討會」台中登場

在全球淨零碳排浪潮下，建築產業正經歷一場深度轉型。由產業技術單位主導，集結了公協會、建材與營建專家所舉辦的「低碳建築永續發展研討會」暨公益晚宴，在台中臻愛花園飯店舉行，透過三場主題演講與技術交流，探討建築減碳的實務路徑，吸引逾百位建築師、設計師、營造業者及政府代表參與，共謀產業永續未來。

首場演講由台灣建築中心副執行長林杰宏主講「台灣建築業永續淨零的挑戰」。他指出，建築部門碳排涵蓋材料生產、施工至使用周期，亟需全生命周期碳足跡管理。目前政府正推動「建築碳排評估制度」，未來將導入低碳建材標章、碳權交易與碳中和指標，引導業界提前因應政策變革，掌握轉型先機。

接著登場的是由國產建材實業經理秦易承，分享「淨零碳排目標下的低碳循環建材」。他強調，透過替代原料與製程優化，已成功降低預拌混凝土水泥用量與碳排放，並提升耐久性。

現場也同步展示多款結合LCA（生命周期評估）與ESG理念的建材，展現台灣在循環經濟與綠色材料研發的實力，為建築減碳提供從源頭出發的解決方案。

第三場由漢源實業經理林彥均介紹「複材系統模板於建築產業的優勢與ESG效益」。近幾年興起的玻璃纖維強化塑膠（FRP）模板，具備輕量、高強度、可重複使用、不需脫模劑等特性，大幅減少木模浪費與施工碳排。

該系統已通過UL94HB阻燃認證，符合清水混凝土規範，並廣泛應用於全台建案，搭配區域代工班模式，協助營造廠實現模組化施工與人力精簡，有效回應缺工與永續雙重挑戰。

研討會不僅聚焦技術創新，更強調社會責任。緊接登場的公益晚宴中，主辦單位漢源實業董事長林裕滄致詞並舉行捐贈儀式，將善款贈予十方啟能中心，支持身心障礙者教育與生活發展。

晚宴安排「凡星樂團」溫馨演出，傳遞生命韌性，壓軸由知名歌手董育君獻唱，讓產官學界在輕鬆氛圍中深化交流，體現科技與人文並重的永續精神。

此次研討會傳遞明確訊息：「低碳建築不是未來式，而是進行式。」從政策制度、材料革新到工法升級，台灣建築業已從被動因應轉為主動布局。特別是創新模板系統的成熟應用，正帶動產業朝智慧化、模組化與低碳化邁進，翻轉高耗能、高污染的傳統印象。