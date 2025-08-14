連鎖效應／公司成長停滯 兩招重啟增速

當公司成長進入停滯期，連續兩至三年原地踏步，此時向上提升不易，當心向下沉淪。

不進則退，同樣適用於企業經營。公司通過開創期失敗率的考驗，歷經成長期市場開發的洗禮，進入生命周期的成熟期，一切彷彿再自然不過，「那有可以持續成長的企業呢？」於是「衰退魔咒」開始發揮效應。

輔導實務告訴我，有些個案已持續30年成長。或聚焦核心發展、或多品牌拓銷，抑或是擴張海外市場…，儘管成長的方式不同，但都能保持增速穩健成長。

因此面對原地踏步的企業，通常建議視此為一項警訊，經營事業本就應該保持敏銳的風險意識，尤其在快速變化且競爭激烈的商業環境中，我們一不可心存僥倖；二不可有偏安的心態。

舒適圈待久了，若出現三項徵兆，即代表穩定狀態並不穩定：

一、顧客數減少：新增顧客不足以對應流失顧客數。

二、毛利率降低：代表著以減少毛利維持營收，或成本正在增高。

三、淨利漸趨薄：經營利益受擠壓，定價權向供應商或消費者傾斜。

人總是會有理由，但數字很真實，企業經營必須為數字負責。H品牌原地踏步逾三年，對於經營顯得有些茫然，不論如何努力，經營成果總是會被人事成本和原物料成本的上漲攤平，眼看著被後進品牌所超越。不思改變卻希望結果能有不同，本就是妄想，不想被溫水煮青蛙，可從兩項行動切入：

一、找出業界的盲點：一般商業創新多會從商品、服務或店格提升切入，一旦陷入慣性思維，創新的效果就會消失，同業競爭時更容易出現盲點，也就是在相同的顧客群或價格帶過度競爭，就算出現空白市場，依舊視而不見，企業應從多重維度布建經營成長策略。

二、解決顧客的痛點：習於慣性操作最易造成顧客的痛點，在AI進行式中，有許多過去我們想不到或做不到的事情，透過AI應用都有重大突破，顧客服務與體驗的介面亦是如此，當客服機器人或第三方服務悄無聲息地替代了客服部，不妨以AI應用，重新建構顧客體驗流程，發現痛點與其漸進改善，不如徹底顛覆。

面向未知的改變，有時人們寧願在現況中麻痺，拖到最後關頭，連縱身一躍的機會都將錯過。

在成長停滯中原地踏步，最怕的是沒有病識感，而問題往往存在於沒有問題之中，面對現實，我們要勇敢的命題與破題，大破方能大立。