瑪格麗特談品牌與領導／相信 + 行動 提升團隊信心

「所以在妳的想像中，妳的同仁在妳的生命中扮演什麼角色？」我輕輕地問著她。「我希望他們是我生命中的一段時光」，她沉思了一下說。「真優美，那會是什麼樣的時光？」我笑著問。「有產值的時光，對我，對他們，對客戶都有利」，她想了會，對她自己的回答肯定地點點頭。

好久不見的忘年朋友，她升上公司的總經理已經一年半了，一臉的意氣風發，氣場很強，我們兩個人開心的更新近況；突然，她悠悠地說，她的團隊都是年輕人，手把手地帶了兩三年，但年輕人不想背責任，不想有壓力，不想太累…，這是她這兩年很大的困擾，無法理解，可又沒辦法接受他們的工作品質，快把她自己累死了。

她說，到了最後，她都只能帶著氣告訴他們：你們這是「有意識的平庸」，團隊也不以為意。因為大家對她都很服氣，畢竟，最後所有客戶的問題，到她手上都能被迅速解決。

她給我看了一封她發給某個員工的email ，從我的角度，這是一封我看了會讓我羞愧的鑽到地底下的主管責罵函，但她說團隊都習慣了，因為即使她寫成這樣，團隊也不見得會改善。這更讓我無法理解：她明明是一個好人，為什麼要帶著惡人的面具呢？

我靜靜地聽她說完，看得出來她已經悶了很久，沒跟人好好說心裡話。細細看著她，我好像看到25年前的自己，帶著團隊，「窮盡一己之能」卻「耗盡同仁之力」，只能匍匐前進；對團隊發脾氣，團隊只能默默接受，但事後自己也後悔對他們的行為。

「所以在妳的生命中，妳希望和妳的同仁共創一段有產值的時光，那妳會扮演什麼樣的角色才能得到這個結果？」我繼續問。她睜著眼睛看著我，久久說不出話。其實我內心也問著自己：年輕的我會如何回答？

「你可以給我一點建議嗎？」咬著下唇許久，她問我。

「猶七年之病，求三年之艾也。苟為不畜，終身不得，現在就開始，就一定有機會的」，我自言自語著，她瞪大眼睛看著我。

我個人對領導的認知，其實單純就是「撿回你對團隊的信心」以及「重建團隊對他們自己的信心」。

因為「信心來自信任，行動需要陪伴」。所以，如果是我，會有兩個相信，兩個行動：

相信一：你的同仁是優秀的：你之所以選擇他們，是因為你看見他們的潛力。若還沒成熟，並不代表他們無能，只是還沒被對的方法啟動而已。

相信二：最終的責任在自己：結果好，感恩同仁幫助你，結果不好，反省自己給的目標不夠具體，或提醒不夠清楚，不夠周延。

行動一：每一次他們提出來的東西，一定要提出他們做得好，或者已經有改善的部分，讓他們清楚他們是走在對的路上，繼續前進。

行動二：當事情不如預期，就帶著他們走一遍，是真心陪伴或引導，而不是當後座駕駛。

雖然這些過程需要的是「信心和耐心」：耐心可以走得遠，信心可以走得穩，但唯有「真心」，才能讓人願意一路同行。畢竟，真正能讓人有超乎潛能的表現，是那份被深深在乎的感受啊。