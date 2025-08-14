智慧經營／昕奇雲端董事長許承強 多雲服務 深耕新創

隨著全球對雲端服務需求的迅速增長，各大企業紛紛進入市場，展現出強勁的競爭力。昕奇雲端（7747）董事長許承強表示，上奇科技集團轉投資的雲端服務運營大廠昕奇雲端成立八年，見證了雲端運算的崛起，並成功應對了新冠疫情的挑戰，搭上了全球雲端服務的浪潮。

海外拓市 雲計算為核心

昕奇雲端作為國際雲端大廠AWS、Google Cloud等雲端服務平台的全球合作夥伴，專注提供企業市場領先及具有成本效益的多雲服務，以自行研發的全球化多雲整合的帳務系統，強化企業用戶雲端營運效益，並帶動業務成長以實現客戶成功。

昕奇雲端結合母公司在亞洲新創領域的多年深耕，透過豐富的合作服務經驗、強大的新創鏈結，以及雲端服務的專業實力，將成為企業用戶全球跨界的競爭裡，最優質的合作夥伴及強大的助力。

自創立以來，昕奇雲端團隊不斷面對市場環境的變化，始終堅持以「雲計算」為核心競爭力，服務遊戲、影音串流、線上學習平台及電子商務等新經濟企業。

許承強指出，創業的過程充滿挑戰，企業必須勇於探索新市場，從台灣拓展至香港、中國及東南亞，累積豐富的國際經驗。

近年來，昕奇雲端積極擴大海外業務版圖，並於2023年正式進軍日本市場，在東京設立子公司並建立當地團隊，為日本新創提供優質的雲端服務。日本政府於2022年針對本國新創企業推出的「五年計畫」，目標在2027年前將新創企業數與相關投資額皆提高到十倍，這將為日本新創產業注入新活力。

這一項計畫將促進日本新創產業的蓬勃發展，許承強指，昕奇雲端期望以專業力量賦能當地新創企業，加速創新並帶動高度成長。他坦言，日本是昕奇雲端布局亞洲市場的第七個國家，進軍日本也成為公司一個重要的里程碑。

許承強提到，昕奇雲端的既有客戶如Perfect、17Live、KKDay等，已經有良好的表現，這讓團隊更有信心能加速深耕日本新創生態圈。他表示，日本雲端服務IaaS市場規模巨大，當地新創生態系一直以來都引人注目，團隊也期待與當地新創企業攜手合作，提供最高品質的多雲服務及獨家研發的跨雲帳務系統ARMIN，幫助新創客戶優化雲端成本並，高效統一管理雲端資源。

併購投資 獲取關鍵資源

許承強表示，日本市場是昕奇雲端海外擴張模式成功驗證的代表作。進入日本市場僅一年多，便成功搶下超過30家的日本本土新創客戶，其中有多家客戶是日本去(2024)年成長最快的新創公司，營收貢獻已占整體雲端營收的近15%。

這也可歸因於昕奇雲端對日本新創痛點的精準掌握，積極擴散F2SU（a friend to startups）網路效應於日本新創生態圈。

面對AI主導的未來，昕奇雲端為加速全球擴張，也將積極貫徹「2的4次方多維發展成長戰略」。

許承強表示，團隊在過去七年中，持續專注於前兩個維度的發展，包括深化現有客戶成功，協助客戶成長並提升忠誠度，實現自然增長，以及透過深化各地新創生態F2SU網路效應，擴大在目標市場的占有率。

許承強說明，繼前兩維度的發展之後，昕奇團隊也在去年真正啟動第三維度發展，並已見初步成效，將加速讓團隊深入到日本創新市場最核心的部分。而許承強也強調，企業應摒棄人海戰術，追求敏捷與效率，並持續推動亞洲新創生態圈的發展，與更多創業者攜手，開創更大的可能性。

隨著昕奇雲端7月初成功轉至上櫃市場掛牌，許承強也直言，團隊未來將持續搶攻成熟的新創市場。正式邁入資本市場後，將推動第四維度戰略落實，未來透過併購與投資獲取關鍵資源，實現更高效的成長路徑並建立市場競爭優勢。

展望未來，昕奇雲端將持續以「雲端運營商」定位，深入開發對AI與雲端資源高度依賴的市場商機，持續搶攻成熟的新創市場，並在未來的發展中，展現更強的競爭力與創新能力。